Нацбанк та уряд готують стратегію розвитку іпотеки в Україні

Рада фінансової стабільності, куди входять НБУ , Мінфін, Мінекономіки і Нацкомісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може, заявив в інтерв'ю Forbes Ukraine голова НБУ Андрій Пишний.

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Що відомо

Пільгова програма «єОселя» підтримала ринок і позичальників у критичний момент, але розвиток іпотеки має бути комплексним, вважає Пишний.

Тож, для цього він хоче розробити відповідну стратегію, як це відбулось зі Стратегією розвитку кредитування.

Окремо над цим вже розпочали роботу профільні асоціації НАБУ та АУБ, розповів очільник НБУ. Відчутний вплив на цей ринок матиме ухвалення закону про страхування військових ризиків, упевнений Пишний. Також важливі дерегуляція, співпраця з міжнародними партнерами, нові інструменти фінансування тощо.

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Спільну рамку мають визначити НБУ, уряд, партнери та ринок нерухомості.

«Розраховую на дискусію з МВФ у лютому і залученість Світового банку, — каже голова НБУ. — Іпотека має працювати як ринковий інструмент, а не лише як субсидійоване кредитування».

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Нагадаємо

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.