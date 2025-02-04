«єОселя»: У січні 459 українців отримали доступні кредити на житло на 850 млн грн

У січні 2025 року з моменту відновлення роботи реєстрів 459 українських родин отримали кредити на 842,8 млн грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки «єОселя». Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Попит на програму

«У поточному 2025 році, як і в попередні роки, програма „єОселя“ продовжує користуватися попитом серед населення. Адже це можливість придбати власне житло на вигідних умовах — для військовослужбовців та правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей діє пільгова ставка у 3 %, а для інших громадян України — 7 %. Загалом за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 24,9 млрд грн на придбання житла», — зазначив Телюпа.

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень видано 302 кредити на 563 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

107 військовослужбовців та силовиків;

15 педагогів;

13 медиків;

7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

129 українців без власного житла;

24 ВПО;

7 ветеранів.

Де найбільше видають

Найбільше кредитів видано в місті Києві — 98, у Київській області — 80, Івано-Франківській та Львівській областях — по 15, у Рівненській області — 14 та Одеській області — 13.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 147 українців, з них на стадії будівництва — 44 об'єктів, також 155 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.