АТ «Українська біржа» (УБ) 23 листопада 2026 року відновило торги цінними паперами, які були зупинені ще 8 липня 2024 року через суперечку з регулятором щодо ліцензії. На першому етапі біржа проводить операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Таким чином, кількість активних фондових бірж в Україні знову зросла до трьох. Про це повідомила пресслужба біржі.

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Як відновили торги

Першу угоду після тривалої перерви уклали інвестиційні компанії «БТС Брокер» та «КІНТО, Лтд».

Торги відбуваються на власній платформі Phoenix, яку «Українська біржа» розвиває з 2018 року.

Система дозволяє учасникам інтегрувати власне програмне забезпечення через API за протоколом FIX — міжнародним стандартом обміну торговельними даними.

Торгівля здійснюється відповідно до оновлених правил регульованого фондового ринку та багатостороннього торговельного майданчика, зареєстрованих НКЦПФР 23 жовтня 2026 року.

Голова правління біржі Артемій Єршов повідомив, що компанії вдалося зберегти команду попри тривале припинення торгів.

«Ми зберегли команду біржі й тепер зосереджені на тому, щоб учасники могли якомога швидше відновити роботу та інтегрувати торги у власні системи», — зазначив він.

За словами Єршова, наразі біржа працює над поверненням брокерів. Керівництво розраховує, що її технологічні рішення залишаються конкурентоспроможними навіть після більш ніж дворічної перерви.

Чому «Українська біржа» не працювала

У липні 2024 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію «Української біржі».

Причиною стало застосування санкцій до міноритарного акціонера біржі — структури Freedom Holding Corp., кінцевим бенефіціаром якої є підсанкційний бізнесмен Тимур Турлов.

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У вересні 2024 року апеляційний суд призупинив рішення регулятора, однак біржові торги так і не відновили.

1 липня 2026 року «Українська біржа» виграла в апеляційному суді справу щодо анулювання ліцензії.

Суд врахував заходи, які компанія вжила для унеможливлення впливу Freedom Holding Corp. на свою діяльність, зокрема обмеження можливості контролю через належні холдингу акції.

За даними системи розкриття інформації НКЦПФР, станом на серпень 2026 року Freedom Holding залишалася найбільшим акціонером біржі з часткою 24,265%.

Серед інших акціонерів — голова правління Артемій Єршов із часткою 6,9032%, колишній директор із розвитку бізнесу Олексій Сухоруков із 5,9193% та ексміністр фінансів Юрій Колобов із 8,9989%.

Скільки фондових бірж працює в Україні

Після повернення «Української біржі» на ринку знову працюють три майданчики:

«Українська біржа» — Київ;

ПФТС — Київ;

Фондова біржа «Перспектива» — Дніпро.

До відновлення роботи УБ організовані торги цінними паперами проводили лише ПФТС та «Перспектива».

За даними НКЦПФР, за січень — жовтень 2026 року загальний обсяг торгів на фондових біржах становив 1 трлн 219,8 млрд грн.