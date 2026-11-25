У жовтні 2026 року в Європейському Союзі зареєстрували 939 447 нових легкових автомобілів, що на 2,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільше зростання продемонстрували електромобілі — їхні продажі збільшилися на 61,4%. Водночас реєстрації бензинових і дизельних машин скоротилися майже на третину. Про це повідомляє «Укравтопром» із посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Європейці відмовляються від бензинових і дизельних авто

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Які автомобілі найчастіше купували в ЄС

Найпопулярнішими серед європейських покупців залишаються гібридні автомобілі (HEV). У жовтні їх зареєстрували 316 940 одиниць, що на 0,3% більше, ніж роком раніше.

На другому місці опинилися повністю електричні автомобілі (BEV). За місяць у ЄС зареєстрували 279 799 електрокарів, що на 61,4% перевищує показник жовтня 2025 року.

Бензинові автомобілі посіли третє місце. Їхні реєстрації скоротилися на 29,8% — до 158 970 машин.

Крім того, у жовтні європейці придбали 102 301 плагін-гібрид (PHEV), що на 5,9% більше, ніж торік.

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Найбільше падіння, поряд із бензиновими автомобілями, продемонстрував дизельний сегмент. Кількість реєстрацій дизельних машин скоротилася на 30,7% — до 51 177 одиниць.

На автомобілі з іншими типами силових установок припало 30 260 реєстрацій, що на 2,3% більше, ніж у жовтні минулого року.

Таким чином, електромобілі вже зайняли майже 30% ринку нових легковиків у ЄС за підсумками жовтня. Рік тому їхня частка становила близько 19%.

Як змінився європейський авторинок із початку року

За січень — жовтень 2026 року в країнах ЄС зареєстрували майже 9,5 млн нових легкових автомобілів. Це на 5,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Найбільшу частку ринку за десять місяців утримують гібриди (HEV) — 36%.

Електромобілі посідають друге місце з часткою 23,4%. Загалом із початку року в ЄС зареєстрували понад 2,21 млн повністю електричних автомобілів, що приблизно на 50% більше, ніж торік.

Частка бензинових машин скоротилася до 20,8%, а плагін-гібриди охопили 10,2% ринку.

Дизельні автомобілі становили лише 6,9% від усіх нових реєстрацій, тоді як на інші типи силових установок припало 2,7%.

Чому електромобілі набирають популярності

Зростання попиту на електромобілі відбувається на тлі високих цін на пальне, розвитку зарядної інфраструктури та розширення модельного ряду електрокарів.

Як повідомляло агентство Reuters, попит також підтримують державні програми стимулювання купівлі електромобілів і поява доступніших моделей на європейському ринку.

Водночас попри стрімке зростання електричного сегмента, автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння все ще становлять значну частину продажів. Адже до них належать не лише бензинові та дизельні машини, а й гібриди, що використовують ДВЗ разом з електромотором.

Отже, статистика свідчить насамперед про зниження попиту на автомобілі виключно з бензиновими та дизельними двигунами й одночасне зростання популярності електрифікованих моделей.

Які країни найбільше купують електромобілі

За даними ACEA, серед найбільших ринків Євросоюзу значне зростання реєстрацій електромобілів за десять місяців 2026 року зафіксували у Франції та Німеччині.

У Франції кількість нових електрокарів збільшилася на 79,4%, у Німеччині — на 60,7%.

Водночас у Данії приріст становив 41%.

Загалом електромобілі стають дедалі вагомішою частиною європейського авторинку, тоді як традиційні бензинові й дизельні моделі поступово втрачають позиції.