Європейський Союз із 1 грудня 2026 року запроваджує тимчасові квоти на імпорт нових гібридних автомобілів із Китаю та низки інших країн. Обмеження діятимуть протягом 200 днів — до 18 червня 2027 року. Для Китаю встановлено квоту в розмірі 191 780 автомобілів за весь період. Мета рішення — захистити європейських автовиробників від різкого збільшення імпорту. Про це повідомила Єврокомісія 24 листопада.

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Які країни потрапили під обмеження

Нові правила передбачають окремі імпортні квоти для дев'яти країн, які є великими постачальниками гібридних автомобілів на європейський ринок.

Найбільший дозволений обсяг імпорту встановлено для Китаю — 191 780 автомобілів. Для Японії квота становить 170 889 машин, Туреччини — 126 320, Великої Британії — 105 402, а Південної Кореї — 67 924.

Крім того, обмеження поширюватимуться на Мексику, для якої передбачено 34 755 автомобілів, Марокко — 23 954, Сербію — 19 353 та США — 18 482.

Для інших країн, на які поширюється дія регламенту, встановлено спільну квоту.

Квоти розподілятимуть між трьома періодами: із 1 грудня 2026 року до 28 лютого 2027 року, із 1 березня до 31 травня та з 1 до 18 червня.

Невикористані обсяги дозволено переносити на наступний період у межах дії тимчасових заходів.

Після вичерпання відповідної квоти подальше ввезення автомобілів, на які поширюються обмеження, не дозволятиметься.

Яких автомобілів стосуються квоти

Обмеження охоплюють нові легкові автомобілі з гібридними силовими установками, зокрема традиційні гібриди (HEV), м'які гібриди (MHEV) та плагін-гібриди (PHEV), які можна заряджати від зовнішньої електромережі.

Водночас регламент не встановлює таких квот на вживані гібридні автомобілі та повністю електричні машини.

Квоти застосовуються за країною походження автомобіля, а не за місцем реєстрації бренду. Тому автомобіль європейської марки, виготовлений у Китаї, також може підпадати під китайську квоту.

Окремо передбачено винятки для автомобілів походженням з України, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Кенії та деяких інших країн.

Чому ЄС обмежує імпорт

Єврокомісія пояснює рішення різким зростанням постачання гібридних автомобілів із-за меж Євросоюзу.

За даними Eurostat, у 2023 році імпорт таких машин становив майже 958 тис. одиниць, у 2025 році — 1,23 млн, а за період із липня 2025 року до червня 2026 року — вже 1,42 млн автомобілів.

Отже, порівняно з 2023 роком обсяг імпорту за останній досліджений 12-місячний період збільшився приблизно на 49%.

У Брюсселі вважають, що швидке зростання постачання дешевших автомобілів із третіх країн створює ризики для європейських виробників, які втрачають частку ринку.

Захисне розслідування Єврокомісія розпочала 30 жовтня 2026 року після торговельних консультацій із Китаєм, що відбулися 9 жовтня.

Квоти запроваджують як тимчасовий захід відповідно до правил міжнародної торгівлі. Остаточне рішення щодо можливих довгострокових обмежень ухвалюватимуть за результатами розслідування.

Що це означає для автомобільного ринку

Запровадження квот може обмежити доступність окремих моделей гібридних автомобілів на європейському ринку, насамперед тих, які імпортуються з Китаю.

Для автовиробників це означатиме необхідність планувати поставки з урахуванням встановлених обсягів. Після вичерпання квоти компанії не зможуть продовжувати імпорт відповідних автомобілів у межах дії тимчасових заходів.

Водночас для споживачів наслідки залежатимуть від конкретних моделей, складських запасів дилерів та можливості автовиробників переорієнтувати виробництво.

На український імпорт автомобілів нові квоти безпосередньо не поширюються. Однак зміни на європейському ринку можуть опосередковано впливати на ціни та доступність окремих моделей для українських покупців.