У 2025 році 40% кредитів за програмою «єОселя» припаде на первинний ринок житла — банкір

За сприятливих економічних та воєнних умов у 2025 році близько 40% всіх виданих іпотечних кредитів за програмою «єОселя» може припасти на первинний ринок житла. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

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Попит на первинний ринок

Посилаючись на дані Укрфінжитло, вона нагадала, що протягом 2024 року завдяки системній переорієнтації держпрограми на первинний ринок житла, частка виданих кредитів в новобудовах, що зводяться, зросла у 8 разів: з 3% у січні до 24% у грудні.

Також зросла частка готових квартир в кредит від девелоперів: з 21% у січні до 37% в грудні.

На її погляд, такі результати стали наслідком кількох важливих змін у програмі, зокрема:

Розширення кола банків-партнерів програми «єОселя» до 11 (на початку дії програми в ній брало участь лише 5 банків).

Обмеження максимального віку житла 3 роками, за винятком кредитів для внутрішньопереміщених осіб.

Збільшення учасників програми серед девелоперів: на кінець грудня 2024 року в програмі «єОселя» акредитовано 91 забудовника та 201 проєкт.

«Ще торік ми прогнозували суттєве зростання кількості іпотечних угод на первинному ринку. І наші прогнози повністю справдилися. На кінець грудня 2024 року частка первинного ринку в структурі виданих державних іпотечних кредитів за програмою „єОселя“ склала 24%. Попри непрості економічні обставини, такі, як, наприклад, прискорення інфляції, у 2024 році кількість виданих іпотек склала понад 8,5 тис. на загальну суму понад 14,6 млрд грн, що є найкращим показником за 2 роки та 3 місяці дії державної пільгової іпотеки», — зауважила банкір.

Експертка вважає, що у 2025 році розвиток іпотеки та програми «єОселя» зокрема залежатиме від низки важливих чинників:

Економічні фактори. Йдеться про темпи зростання ВВП, досягнення балансу державного бюджету завдяки міжнародній фінансовій допомозі, стратегію НБУ щодо облікової ставки, як основного запобіжника знецінення гривні, ситуацію на валютному ринку, рівень купівельної спроможності громадян тощо.

Фінансування програми «єОселя». На погляд банкірки, важливим стало ухвалене напередодні 2025 року рішення про докапіталізацію «Укрфінжитла» через випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 20 млрд грн. На її переконання, з огляду на динаміку 2024 року, цих коштів може вистачити на активний розвиток державної іпотеки у 2025 році з можливістю видавати кредити на суму до 1 млрд грн щомісяця.

Подальше вдосконалення (лібералізація) умов програми, залежно від запитів громадян.

Динаміка будівництва житла. Поступова переорієнтація «єОселі» на первинний ринок передбачає, що державна іпотека дасть змогу девелоперам поступово нарощувати темпи будівництва завдяки збільшенню продажів на стадії зведення.

Воєнні чинники: від долання наслідків ворожих ракетних та БПЛА-атак до ситуації на фронті.

Геополітичні чинники: обсяги фінансової та воєнно-технічної допомоги Україні, а також гіпотетична можливість завершення «гарячої» фази війни.

На думку Дмітрієвої, впродовж 2025 року державна програма «єОселя» залишатиметься головним механізмом розвитку іпотеки.