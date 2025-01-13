У 2025 році 40% кредитів за програмою «єОселя» припаде на первинний ринок житла — банкір

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 січня 2025, 18:59

У 2025 році 40% кредитів за програмою «єОселя» припаде на первинний ринок житла — банкір

За сприятливих економічних та воєнних умов у 2025 році близько 40% всіх виданих іпотечних кредитів за програмою «єОселя» може припасти на первинний ринок житла. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

За сприятливих економічних та воєнних умов у 2025 році близько 40% всіх виданих іпотечних кредитів за програмою «єОселя» може припасти на первинний ринок житла.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на первинний ринок

Посилаючись на дані Укрфінжитло, вона нагадала, що протягом 2024 року завдяки системній переорієнтації держпрограми на первинний ринок житла, частка виданих кредитів в новобудовах, що зводяться, зросла у 8 разів: з 3% у січні до 24% у грудні.

Також зросла частка готових квартир в кредит від девелоперів: з 21% у січні до 37% в грудні.

На її погляд, такі результати стали наслідком кількох важливих змін у програмі, зокрема:

  • Розширення кола банків-партнерів програми «єОселя» до 11 (на початку дії програми в ній брало участь лише 5 банків).
  • Обмеження максимального віку житла 3 роками, за винятком кредитів для внутрішньопереміщених осіб.
  • Збільшення учасників програми серед девелоперів: на кінець грудня 2024 року в програмі «єОселя» акредитовано 91 забудовника та 201 проєкт.

«Ще торік ми прогнозували суттєве зростання кількості іпотечних угод на первинному ринку. І наші прогнози повністю справдилися. На кінець грудня 2024 року частка первинного ринку в структурі виданих державних іпотечних кредитів за програмою „єОселя“ склала 24%. Попри непрості економічні обставини, такі, як, наприклад, прискорення інфляції, у 2024 році кількість виданих іпотек склала понад 8,5 тис. на загальну суму понад 14,6 млрд грн, що є найкращим показником за 2 роки та 3 місяці дії державної пільгової іпотеки», — зауважила банкір.

Експертка вважає, що у 2025 році розвиток іпотеки та програми «єОселя» зокрема залежатиме від низки важливих чинників:

  • Економічні фактори. Йдеться про темпи зростання ВВП, досягнення балансу державного бюджету завдяки міжнародній фінансовій допомозі, стратегію НБУ щодо облікової ставки, як основного запобіжника знецінення гривні, ситуацію на валютному ринку, рівень купівельної спроможності громадян тощо.

  • Фінансування програми «єОселя». На погляд банкірки, важливим стало ухвалене напередодні 2025 року рішення про докапіталізацію «Укрфінжитла» через випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 20 млрд грн. На її переконання, з огляду на динаміку 2024 року, цих коштів може вистачити на активний розвиток державної іпотеки у 2025 році з можливістю видавати кредити на суму до 1 млрд грн щомісяця.

  • Подальше вдосконалення (лібералізація) умов програми, залежно від запитів громадян.

  • Динаміка будівництва житла. Поступова переорієнтація «єОселі» на первинний ринок передбачає, що державна іпотека дасть змогу девелоперам поступово нарощувати темпи будівництва завдяки збільшенню продажів на стадії зведення.

  • Воєнні чинники: від долання наслідків ворожих ракетних та БПЛА-атак до ситуації на фронті.

  • Геополітичні чинники: обсяги фінансової та воєнно-технічної допомоги Україні, а також гіпотетична можливість завершення «гарячої» фази війни.

На думку Дмітрієвої, впродовж 2025 року державна програма «єОселя» залишатиметься головним механізмом розвитку іпотеки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BugsBunny и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами