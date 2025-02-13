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13 лютого 2025, 15:15

Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці

Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.

Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоМіністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців.
Фото: apostrophe.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців. Однак очільник НБУ наголосив, що банківська таємниця — один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.

«НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу», — зазначив Пишний.

Читайте також: «Банківська таємниця захищає злодіїв»: у Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців податківцям

Також голова Нацбанку зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

«Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі», — запевнив Пишний.

Читайте також: НБУ не надаватиме доступ відомствам до банківської таємниці без рішення суду

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
13 лютого 2025, 15:20
#
Супер! Это хорошо!)
+
0
Я_ __
Я_ __
13 лютого 2025, 15:23
#
«Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці»

Ну, значить точно все отримає, що цілком традиційно для наших політиків і посадовців, якщо кажуть що чогось не буде — значить це точно буде.

«Війни не буде» казали найпотужніший і залужний — але війна трапилась.

«долар по 45 не буде» — ну поки що тільки йдемо в цьому напрямку, але по 42 вже був, тож залишилося недовго.

Або оце ще, з улюбленого

«економіка зростає, ввп зростає, інфляція уповільнюється» казав андрюша пишний і нбу — але чомусь нацбанк збільшує облікову ставку, котру прийнято збільшувати для боротьби з інфляцією, з метою спроби зменшення інфляції в країні)))
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 лютого 2025, 16:34
#
Балабол!
+
0
Три літри
Три літри
13 лютого 2025, 15:36
#
А Волга впадає в Каспійське море.
+
0
vala52
vala52
13 лютого 2025, 16:23
#
Этот клоун уже решил отменить 150 к переводы на карту.Не прошло и полгода, как понял шо сотворил.Тупой малость погорячился, тупой все отменит.Прекрасно, где еще так можно посмеяться
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