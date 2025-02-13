Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.
Пишний: Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці
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Що відомо
Міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що податкова отримає доступ до банківської таємниці українців. Однак очільник НБУ наголосив, що банківська таємниця — один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи.
«НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу», — зазначив Пишний.
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Також голова Нацбанку зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.
«Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі», — запевнив Пишний.
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Коментарі - 5
Ну, значить точно все отримає, що цілком традиційно для наших політиків і посадовців, якщо кажуть що чогось не буде — значить це точно буде.
«Війни не буде» казали найпотужніший і залужний — але війна трапилась.
«долар по 45 не буде» — ну поки що тільки йдемо в цьому напрямку, але по 42 вже був, тож залишилося недовго.
Або оце ще, з улюбленого
«економіка зростає, ввп зростає, інфляція уповільнюється» казав андрюша пишний і нбу — але чомусь нацбанк збільшує облікову ставку, котру прийнято збільшувати для боротьби з інфляцією, з метою спроби зменшення інфляції в країні)))