«Банківська таємниця захищає злодіїв»: у Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців податківцям

Співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі подкасту «УТ-2», повідомляє Бізнес Цензор.

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«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», — зазначив Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

«І це те, з чим важко зараз мені, наприклад (сперечатися, — ред.). Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію», — сказав Марченко.

На його думку, тому доступ до банківської таємниці українців отримали лише фіскальні органи, а не усі правоохоронці.

«Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана», — пояснив Марченко.

Він уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.

«При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим», — додав Марченко.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.