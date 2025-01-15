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15 січня 2025, 19:44

«Банківська таємниця захищає злодіїв»: у Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців податківцям

Співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі подкасту «УТ-2», повідомляє Бізнес Цензор.

Співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.
Фото: НБУ

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«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків — це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», — зазначив Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

«І це те, з чим важко зараз мені, наприклад (сперечатися, — ред.). Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію», — сказав Марченко.

На його думку, тому доступ до банківської таємниці українців отримали лише фіскальні органи, а не усі правоохоронці.

«Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана», — пояснив Марченко.

Він уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.

«При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим», — додав Марченко.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 січня 2025, 19:54
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Удивительно, что никто ещё не написал про «зраду»,
«геноцид» или «цифровой концлагерь» …
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+15
financialGenius
financialGenius
15 січня 2025, 19:59
#
Вообще это манипуляция … в ес банки не открывают данные финансамтам … только когда возбуждается дело …
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0
antibiotik1
antibiotik1
15 січня 2025, 20:18
#
Получается хуже чем в Европе, хуже чем в рашке. Це потужно.

Имбицилы думают что открыв доступ к счетам казна страны начнет пополнятся за счет ее жителей и заживем все…конечно все деньги, налоги что кинуться платить люди пойдут на пользу страны и этих же людей, качество жизни, медицину, образование, дорогие и т. д. и тп, по другому у нас в стране не может быть.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 січня 2025, 20:29
#
Прикольно, что оперативно высказали своё недовольство только украинцы,
находящиеся сейчас заграницей — financialGenius + antibiotik1

Местным пока по-барабану, ведь данные будут НЕ персонифицированы…
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0
financialGenius
financialGenius
15 січня 2025, 20:44
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Я только сказал что такого нет в ЕС, знаю ж не по наслышке … это не является недовольством , простая констатауия фактов …
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0
zevs1
zevs1
15 січня 2025, 20:51
#
Это интересно, когда сами Олигархи и политики сидят в Монако и офшорах , а простым Украинцам навязывают налоговую проказу с раскрытием банковской тайны чтобы воры у власти обворовывали простых смертных.
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0
BatonUA
BatonUA
15 січня 2025, 21:31
#
Навіщо їм ще більше коло можливостей по пошуку можливих злочинців, якщо купа публічних злочинів і нікому немає до них діла. Реєстра елітних авто і нерухомості мало, щоб порівняти з задекларованими доходами?
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