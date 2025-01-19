НБУ не надаватиме доступ відомствам до банківської таємниці без рішення суду

Національний банк заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу. Про це заявили в Нацбанку у відповідь на заяву міністра фінансів Сергія Марченка.

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Позиція НБУ

«За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу», — підкреслили в НБУ.

Визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів: з одного боку — право клієнта банку на приватність, з іншого — загальносуспільні інтереси, зокрема попередження і розслідування злочинної діяльності.

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«Важливо підкреслити, що суспільно значима мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі», — також зауважили в Нацбанку.

Там нагадали, що в країнах Європейського Союзу захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невід'ємною частиною верховенства права, а будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям.

Тож, щоб відповідати чинним вимогам ЄС щодо обміну конфіденційною інформацією в банківській сфері, Україна наближає своє законодавство до практики Євросоюзу та вдосконалює правовий захист персональних даних і банківської таємниці, зазначили в НБУ.

«Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві. Національний банк щоразу наголошує на безумовній важливості збереження інституту банківської таємниці з метою гарантування захисту таємної інформації про клієнтів банків, по суті їх власної конфіденційної інформації, з метою збереження довіри до банківської системи на високому рівні», — сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.