Торгова війна: Мексика і Канада відповідають США своїми митами, Китай звертається до СОТ

Мексика і Канада вирішили відповісти на мита США запровадженням аналогічних заходів. Китай збирається оскаржити мита США через Світову організацію торгівлі (СОТ). Про це повідомляє Reuters.

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Мексика

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита у відповідь на рішення США запровадити 25% мита на всі товари, що надходять із Мексики.

У великій публікації на X Шейнбаум сказала, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торговим партнером на півночі, але Мексика була змушена відповісти тим же.

«Я доручила моєму міністру економіки реалізувати план B, над яким ми працювали, який включає тарифні та нетарифні заходи, які направлені на захист інтересів Мексики», — написала Шейнбаум, не уточнюючи, на які американські товари запровадять мита.

Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, Мексика готує можливі відповідні мита на імпорт із США в розмірі від 5% до 20% на свинину, сир, свіжі продукти, промислову сталь і алюміній.

Зазначається, що експорт США до Мексики у 2023 році склав понад $322 млрд, тоді як США імпортували мексиканських продуктів на суму понад $475 млрд.

Канада

Своєю чергою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада відповість на нові мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, шляхом введення 25% мит на американські товари — від напоїв до побутової техніки.

За його словами, Канада запроваджує мита на товари загальною вартістю 155 мільярдів канадських доларів ($107 млрд).

Мита на товари на 30 млрд канадських доларів набудуть чинності вже у вівторок, 4 лютого, одночасно з американськими митами. А мита на товари на 125 млрд канадських доларів набудуть чинності через 21 день.

Трюдо сказав, що найближчі тижні будуть важкими для канадців, але американці також постраждають від дій Трампа.

До списку канадських санкцій потрапили:

американське пиво, вино та бурбон

фрукти та фруктові соки,

одяг, спортивне спорядження та побутова техніка.

Канада також розглядає немитні заходи, зокрема обмеження у сфері критично важливих мінералів, енергетичних закупівель та інших економічних партнерств.

У 2023 році Канада експортувала до США товарів і послуг на суму майже 550 млрд канадських доларів, або понад три чверті її загального експорту. На енергетику припадало 30%, а на виробництво — близько 15% експорту.

Експорт до США становить приблизно 17,8% валового внутрішнього продукту Канади.

Китай

Китай оскаржить мита США через Світову організацію торгівлі (СОТ). Міністерство торгівлі Китаю заявило, що крок Трампа серйозно порушує правила міжнародної торгівлі, закликавши США брати участь у відвертому діалозі та зміцнювати співпрацю.

Китай заявив, що рішуче виступає проти нових мит, запроваджених адміністрацією Трампа, і пообіцяв вжити відповідних контрзаходів для рішучого захисту своїх прав та інтересів.

«Фентаніл — це проблема Америки. Китайська сторона здійснила широку антинаркотичну співпрацю зі Сполученими Штатами і досягла значних результатів», — заявили в МЗС Китаю.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни.

Починаючи з вівторка, 4 лютого, американські імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.