Біткоїн впав нижче $100 тисяч на тлі введення Трампом мит на імпорт

Торгова війна між США і Мексикою, Канадою та Китаєм обвалила біткоїн нижче психологічної позначки в $100 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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За добу ціна першої криптовалюти впала на 3,57% до $98 560. За тиждень падіння біткоїна становить 5,88%.

Що з іншими криптовалютами

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також відреагували падінням. При чому найбільше в ціні за останні 24 години втратили:

Dogecoin (-10%);

Solana (-8%);

XRP (-7,5%).

Ethereum за добу впав на 6,23% до $3 060.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни.

Починаючи з вівторка, 4 лютого, американські імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.