Торгова війна між США і Мексикою, Канадою та Китаєм обвалила біткоїн нижче психологічної позначки в $100 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Біткоїн впав нижче $100 тисяч на тлі введення Трампом мит на імпорт
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За добу ціна першої криптовалюти впала на 3,57% до $98 560. За тиждень падіння біткоїна становить 5,88%.
Що з іншими криптовалютами
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також відреагували падінням. При чому найбільше в ціні за останні 24 години втратили:
Ethereum за добу впав на 6,23% до $3 060.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни.
Починаючи з вівторка, 4 лютого, американські імпортери сплачуватимуть новий 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики та 10-відсотковий збір на товари з Китаю.
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