Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу. Про це він заявив у п'ятницю, 31 січня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, повідомляє Суспільне.
Трамп планує запровадити мита на продукцію з ЄС
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«Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС», — зазначив Трамп.
Трамп пояснив, що це має дозволити США виправити ситуацію із торговельним дефіцитом.
Нагадаємо
Дональд Трамп підтвердив, що з 1 лютого 2025 року запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, виконавши погрози, озвучені ним кількома тижнями раніше.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд готовий відреагувати на всі сценарії у разі запровадження Трампом мита на експорт до США.
Мексика рішення Трампа не коментувала.
Коментарі - 2
Также, напомню, что ЕС уже ввели давно нормальный такой % для гугла, ФБ итд- в каждой стране, свой разные %. Т. е. они проигнорировали положение гугла, который зарегистрирован в Дублине, и даже Украина- обложила их налогом. Выходит, США могут сделать тоже самое, со всем, что они посчитают рациональным и нужным для себя. Как там говорили в ЕС, когда брили гугл? «Надо идти в ногу со временем" — вот как раз актуально