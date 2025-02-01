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1 лютого 2025, 12:14

Трамп планує запровадити мита на продукцію з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу. Про це він заявив у п'ятницю, 31 січня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, повідомляє Суспільне.

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС», — зазначив Трамп.

Трамп пояснив, що це має дозволити США виправити ситуацію із торговельним дефіцитом.

Нагадаємо

Дональд Трамп підтвердив, що з 1 лютого 2025 року запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, виконавши погрози, озвучені ним кількома тижнями раніше.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд готовий відреагувати на всі сценарії у разі запровадження Трампом мита на експорт до США.

Мексика рішення Трампа не коментувала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
gucci
gucci
1 лютого 2025, 14:05
#
Обкласти все американське митами 50%. А гугл/фб тощо взагалі 100%. *** трамп мабуть, думаю, що його борги хтось куплятиме. вже дефолт запроваджуй, кидала
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0
mantis05
mantis05
1 лютого 2025, 14:41
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Ну, посылы то простые: пока США вели политику вселенской доброты к своим союзникам, те самые союзники- вылезли к ним на шею, свесили ножки и им было всё норм. Представь себе, что имея газ по рыночной цене, ЕС предпочли не покупать его у США, а покупать у рабсеи, потому что та делала им скидку. Звучит то вроде рационально: рыночек, скидка, верно? Но таким поведением, ЕС помогала рабсее затянуть вокруг своей шеи веревку, да крепко так. Итог: США не хотят в рамках НАТО, защищать те страны, которые недостаточно финансировали свои армии…т.е. имея сверхприбыли, благодаря скидкам, они не соизволили увеличить траты на оборонку. Теперь, США делают им *скидка наоборот*, и ЕС имеет все полномочия делать с этим всё что угодно, ведь американских товаров в ЕС стало меньше, чем европейских в США. Т. е. своим поведением с рабсеей, ЕС напрямую игнорировала интересы США, и теперь за это расплачиваются.
Также, напомню, что ЕС уже ввели давно нормальный такой % для гугла, ФБ итд- в каждой стране, свой разные %. Т. е. они проигнорировали положение гугла, который зарегистрирован в Дублине, и даже Украина- обложила их налогом. Выходит, США могут сделать тоже самое, со всем, что они посчитают рациональным и нужным для себя. Как там говорили в ЕС, когда брили гугл? «Надо идти в ногу со временем" — вот как раз актуально
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