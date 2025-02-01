Трамп планує запровадити мита на продукцію з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу. Про це він заявив у п'ятницю, 31 січня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, повідомляє Суспільне.

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«Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився. Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС», — зазначив Трамп.

Трамп пояснив, що це має дозволити США виправити ситуацію із торговельним дефіцитом.

Нагадаємо

Дональд Трамп підтвердив, що з 1 лютого 2025 року запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, виконавши погрози, озвучені ним кількома тижнями раніше.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд готовий відреагувати на всі сценарії у разі запровадження Трампом мита на експорт до США.

Мексика рішення Трампа не коментувала.