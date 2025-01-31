Трамп підтвердив, що запровадить 25% мита для Канади та Мексики

Дональд Трамп підтвердив, що з 1 лютого запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, виконавши погрози, озвучені ним кількома тижнями раніше. Про це пише CNBC.

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Однак, розмовляючи з журналістами в Овальному кабінеті в четвер ввечері, Трамп заявив, що його адміністрація ще не вирішила, чи будуть включені до цієї політики нафтові імпортні поставки. Він наголосив, що це рішення залежатиме від того, чи поводяться ці країни «правильно» і чи їхня нафта «правильно оцінена».

Ф’ючерсні контракти на нафту марки Brent, світовий еталон цін на нафту, трохи зросли о 8:06 ранку за лондонським часом, торгуючись на рівні близько 76,92 долара за барель.

Трамп заявив журналістам, що майбутні мита вводяться «з кількох причин» і «можуть зрости з часом, а можуть і ні».

«По-перше, це люди, які так жахливо і в таких великих кількостях проникають до нашої країни. По-друге, це наркотики, фентаніл і все інше, що потрапляє до країни. І по-третє, це величезні субсидії, які ми надаємо Канаді та Мексиці», — сказав він.

«Я введу тариф у розмір 25% на Канаду та окремо 25% на Мексику, і нам доведеться це зробити, тому що у нас дуже великі дефіцити з цими країнами», — додав він.