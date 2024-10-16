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16 жовтня 2024, 19:14

Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань НБУ — Пишний

Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Банківська таємниця — це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи», — зазначив Пишний.

Як повідомлялося, останнім часом активізувалася дискусія про доступ до банківської таємниці у рамках боротьби з ухиленням від оподаткування та фінансовими порушеннями.

«У нас ця дискусія є і наша позиція така: цей допуск має бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним», — заявив голова НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податкова почала автоматично отримувати дані про рахунки українців за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
16 жовтня 2024, 19:19
#
А як жеж Фінмоніторінг) Блокування всіх підряд) яка це тайна Банку? Дивно, хто ще з банками справу має, Дипозити ОВДП, квест зняти гроші, збирання доказових папірців.
+
0
Три літри
Три літри
16 жовтня 2024, 21:06
#
Яким боком фінмон до порушення банківської таємниці?
+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
16 жовтня 2024, 20:11
#
Банковская тайна и финмониторинг — не совместимы. Власти придется выбирать: или то, или то. Красиво и убедительно усидеть на двух стульях — не получится.
+
0
Три літри
Три літри
16 жовтня 2024, 21:06
#
Цілком сумістні.
+
0
bonv
bonv
16 жовтня 2024, 21:44
#
Навіщо владі потрібен доступ до банкових транзакцій українців
Лібанова заявила, що для отримання точних даних про чисельність населення в Україні влада планує отримати доступ до банківських транзакцій.
За її словами, традиційні методи перепису населення, які використовували у 2014 році, включаючи використання даних про споживання електроенергії, хліба та води, а також супутникових знімків, не дали бажаних результатів.
«Нам було дуже важливо зрозуміти, скільки там залишилося людей. Не йшлося ні про стать, ні про вік, ні про освіту, ні про що, хоча б чисельність», — зауважила вона.
Науковиця також зазначила, що використання даних мобільних операторів хоч і дало певні результати, але не забезпечило повної картини, особливо в сільській місцевості.
«У селах ситуація інша, — пояснила вона. — Справа не тільки в наявності мобільного телефону, а й у вишках: як вони розташовані, яка дистанція між ними, як вони перекривають одна одну».
За словами Лібанової, доступ до банківських транзакцій допоможе компенсувати нестачу інформації та отримати більш точне уявлення про чисельність населення.
+
0
bonv
bonv
16 жовтня 2024, 21:44
#
«Якби ми змогли поєднати в одну базу даних транзакційну інформацію й інформацію мобільних операторів (ми використовуємо дані трьох основних мобільних операторів, які практично накривають це все поле, Vodaphone, Київстар та Lifecell) аналогічно з банками (нам не треба інформацію від малих банків, лише найбільших — Ощадбанк, ПриватБанк і Монобанк, цього було б достатньо), ми б змогли компенсувати цим нестачу інформації», — підсумувала вчена.
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова/
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0
RobinG
RobinG
16 жовтня 2024, 21:55
#
Тцк має доступ до ваших рахунків. але то мабуть інше…
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