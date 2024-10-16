Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань НБУ — Пишний
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«Банківська таємниця — це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи», — зазначив Пишний.
Як повідомлялося, останнім часом активізувалася дискусія про доступ до банківської таємниці у рамках боротьби з ухиленням від оподаткування та фінансовими порушеннями.
«У нас ця дискусія є і наша позиція така: цей допуск має бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним», — заявив голова НБУ.
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Лібанова заявила, що для отримання точних даних про чисельність населення в Україні влада планує отримати доступ до банківських транзакцій.
За її словами, традиційні методи перепису населення, які використовували у 2014 році, включаючи використання даних про споживання електроенергії, хліба та води, а також супутникових знімків, не дали бажаних результатів.
«Нам було дуже важливо зрозуміти, скільки там залишилося людей. Не йшлося ні про стать, ні про вік, ні про освіту, ні про що, хоча б чисельність», — зауважила вона.
Науковиця також зазначила, що використання даних мобільних операторів хоч і дало певні результати, але не забезпечило повної картини, особливо в сільській місцевості.
«У селах ситуація інша, — пояснила вона. — Справа не тільки в наявності мобільного телефону, а й у вишках: як вони розташовані, яка дистанція між ними, як вони перекривають одна одну».
За словами Лібанової, доступ до банківських транзакцій допоможе компенсувати нестачу інформації та отримати більш точне уявлення про чисельність населення.
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова/