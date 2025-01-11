Автоматичну послугу з реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) відновлено на порталі «Дія». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП
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«Українці знову користуватимуться найшвидшим відкриттям бізнесу у світі онлайн. Автоматичне відкриття ФОП уже працює на порталі. Послуга повністю автоматизована, без участі людини. Подаєте заяву, система опрацьовує її за кілька секунд — і ви отримуєте результат. Просто, як викликати таксі», — зазначив Федоров.
Раніше у застосунку «Дія» після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги:
- витяги про місце проживання дітей,
- актуалізація даних про місце проживання дітей,
- «Зимова єПідтримка» для дітей,
- соціальні виплати — субсидії, допомога сім'ям із дітьми.
Нагадаємо
Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф.
9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
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