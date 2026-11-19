Запуск Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка має контролювати діяльність операторів азартних ігор в Україні, затримується. Підрядник має завершити роботи до 4 грудня, після чого заплановане тестування, однак конкретної дати запуску системи Мінцифра та PlayCity поки не називають. Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев .

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Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував технічне завдання системи. За його словами, передбачений у документації механізм не забезпечує персоналізованого доступу податкової до інформації про гравців та їхні азартні ігри, хоча, як стверджує депутат, відповідний доступ передбачений законодавством.

Що має контролювати ДСОМ

ДСОМ — це Державна система онлайн-моніторингу, яка має забезпечити контроль за діяльністю легальних операторів азартних ігор в Україні. Її завдання — отримувати та аналізувати інформацію про операції на гральному ринку, щоб держава могла перевіряти реальні обороти, виплати, ставки та податкові зобов'язання компаній.

Зокрема, система має дозволити відстежувати не лише загальні фінансові показники операторів, а й окремі операції та ігрові події. Це необхідно, щоб податкова могла визначати реальну базу оподаткування, а не покладатися виключно на агреговану статистику, яку надають самі компанії.

Гетманцев пояснює проблему на прикладі операторів, які можуть звітувати, що 81% отриманих від гравців коштів повернули у вигляді виграшів. За такої агрегованої статистики не видно, скільки конкретно програв кожен гравець і скільки виграв інший. Натомість, за позицією депутата, для належного податкового обліку необхідно бачити індивідуальні результати, а не лише загальний баланс коштів у системі.

Він стверджує, що в технічному завданні ДСОМ передбачено відсутність персоналізованих даних про гравців та їхні ігрові операції для податкової, що, на його думку, суперечить задуму системи та законодавчим вимогам.

«Ми маємо бачити кожного окремого гравця і кожен окремий об'єкт оподаткування. Інакше вся ця система просто не має сенсу», — заявив депутат.

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Гетманцев заявив про розбіжності на гральному ринку

Окремо депутат звернув увагу на розбіжності між даними операторів азартних ігор, банків та податковою звітністю. За його словами, в окремих випадках для виявлення таких невідповідностей достатньо зіставити кілька показників однієї компанії, однак податкова та БЕБ, як стверджує він, не реагують належним чином.

Для порівняння Гетманцев навів ситуацію з фермерським підприємством, якому заблокували податкові накладні через придбання добрив у компанії, що має статус ризикової. За його словами, йдеться про 20 тис. грн ПДВ, а підприємство протягом півтора місяця не могло нормально працювати.

Депутат поставив під сумнів пріоритети контролюючих органів, вказавши на контраст між жорстким контролем малого бізнесу та, на його думку, недостатньою увагою до потенційних багатомільярдних розбіжностей у гральному секторі.

Він наголосив, що не дозволить формально запустити ДСОМ без належного функціоналу, який дасть змогу контролювати кожного гравця та окремі об'єкти оподаткування.

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