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Покупці скуповують генератори та продукти про запас

Аналітики Mizuho на чолі з Девідом Беллінгером пов'язують активізацію покупок із тривогою споживачів після збою Microsoft Outlook, зупинки авіарейсів по всій території США та апокаліптичних сценаріїв, які поширювалися в соціальних мережах.

У компанії звернули увагу, що асортимент Costco традиційно приваблює покупців, які прагнуть створити запаси на випадок надзвичайних ситуацій. Мережа відома великими упаковками товарів, розрахованими на тривале використання. Серед прикладів — мішки рису вагою 50 фунтів (близько 23 кг) і ящики курятини вагою 40 фунтів (близько 18 кг).

За спостереженнями аналітиків, підвищений попит на товари для екстреної підготовки позначився і на загальних результатах торгівлі. За підсумками розмов із керівництвом Costco у Mizuho з'ясували, що протягом перших трьох тижнів жовтня динаміка порівнянних продажів залишалася приблизно на рівні попередніх місяців. Однак в останній тиждень місяця продажі товарів для надзвичайних ситуацій прискорилися, що підняло загальне зростання порівнянних продажів за жовтень до 8,1%.

Аналітики підвищили цільову ціну акцій Costco

На тлі цих тенденцій Mizuho переглянула прогноз щодо акцій Costco, підвищивши цільову ціну з $1100 до $1150 за акцію.

Водночас аналітики застерегли, що папери компанії вже мають високу ринкову оцінку. Станом на 18 листопада акції Costco зросли на 28,7% від початку року. Їхній коефіцієнт P/E, розрахований на основі прогнозованого прибутку на наступні 12 місяців, становив 47,61. Для порівняння, середній показник за останні п'ять років — 42,12.

У Mizuho зазначили, що разове прискорення продажів, закупівлі товарів про запас і сприйняття Costco як місця вигідних покупок напередодні святкового сезону додатково підвищують і без того високу оцінку акцій.

Водночас потенційними вигодонабувачами від зростання попиту на товари для підготовки до надзвичайних ситуацій можуть стати й інші великі роздрібні мережі. Аналітики назвали Walmart, Home Depot і Lowe’s. Окремо вони звернули увагу на Tractor Supply, яка може отримати додатковий імпульс завдяки своєму поки що невеликому бізнесу з продажу боєприпасів.

Збій Microsoft зачепив 74 країни

Масштабні перебої в роботі Microsoft почалися 12 листопада та порушили роботу Outlook, Teams, SharePoint та інших сервісів Microsoft 365. Проблеми виникли в компаніях, державних установах, медичних закладах і фінансових організаціях у різних країнах.

За даними Reuters, Downdetector зафіксував понад 7,4 млн повідомлень про несправності продуктів Microsoft. Проблеми охопили 74 країни й території, а кількість скарг на піку сягала майже 20 тис. за хвилину. Це кількість повідомлень, а не унікальних постраждалих користувачів.

Microsoft пов'язала інцидент із технічними проблемами серверної інфраструктури Exchange Online. Частина серверів стала недоступною після зміни мережевої конфігурації, через що навантаження на решту систем зросло. Збій ускладнив роботу бізнесу, державних установ і медичних закладів. Зокрема, у Великій Британії деякі медичні установи переходили на паперові записи, а окремі фінансові компанії були змушені підтверджувати операції факсом.

14 листопада Microsoft повідомила про повне відновлення сервісів і заявила, що не виявила ознак кібератаки.

Страхові збитки можуть сягнути $500 млн

Аналітик Morningstar DBRS Маріо Де Чікко оцінив можливі застраховані збитки від інциденту Microsoft у $300−500 млн. Це прогноз страхових виплат, а не повна оцінка економічних втрат: він не обов'язково враховує простої працівників, затримки операцій і втрачені замовлення.

Для порівняння, застраховані збитки від глобального збою CrowdStrike у 2024 році оцінювали в $400 млн — $1,5 млрд. Тоді було виведено з ладу понад 8 млн комп'ютерів на Windows.

Масштаб інциденту Microsoft також показує, наскільки багато організацій залежать від її цифрової інфраструктури. За даними компанії, Microsoft 365 використовують понад 430 млн людей, а кількість платних комерційних підписок перевищує 450 млн. Це загальна аудиторія платформи, а не кількість постраждалих від конкретної неполадки.