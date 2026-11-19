Українські фрилансери значною мірою самостійно фінансують підготовку робочих місць до відключень електроенергії. За результатами опитування Freelancehunt, 76% виконавців придбали обладнання для автономної роботи власним коштом, а 24% респондентів витратили на це понад 40 тис грн.

Як блекаути впливають на доходи та дедлайни

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Водночас 85% опитаних продовжують працювати під час блекаутів. Третина фрилансерів може залишатися автономною понад вісім годин — фактично протягом повного робочого дня. Однак перебої з електроенергією все одно позначаються на фінансових результатах: 32% респондентів за останній рік відчули зниження доходів.

Такі результати онлайн-опитування Freelancehunt, проведеного з 30 жовтня до 17 листопада 2026 року серед 305 користувачів платформи.

Скільки фрилансери витратили на резервне живлення

Обладнання для автономної роботи здебільшого купують за власні гроші.

У власну автономність інвестували 76% опитаних. При цьому:

24% витратили понад 40 тис. грн;

44% інвестували щонайменше 15 тис. грн;

49% вважають, що вже придбаного обладнання їм достатньо.

Потреба в додаткових інвестиціях залишається значною. 60% респондентів назвали саме гроші на обладнання тим, що допомогло б їм працювати стабільніше. Водночас 35% цього сезону не планують нових покупок через обмежений бюджет і використовуватимуть уже наявні засоби резервування.

Для частини виконавців ці інвестиції вже окупилися. Одна з учасниць опитування розповіла, що придбала міністанцію за гроші, відкладені з оплати проєктів, і вона окупилася за зиму.

Як блекаути впливають на доходи та дедлайни

Попри те, що більшість фрилансерів адаптували робочі місця до відключень, перебої все одно мають економічні наслідки.

45% опитаних не відчули суттєвого впливу блекаутів на роботу. Серед тих, хто зіткнувся з проблемами, найчастіше згадували:

32% — зниження доходів;

29% — зміну робочого графіка;

22% — перенесення дедлайнів;

16% — втрату замовлень.

Респонденти могли обирати кілька варіантів відповідей.

Навіть серед фрилансерів, які зараз залишаються без електроенергії щонайменше чотири години на добу, 80% продовжують працювати. Водночас 15% усіх учасників опитування змушені переносити роботу через відключення. Серед тих, хто регулярно перебуває без світла щонайменше чотири години, цей показник становить 20%.

Це свідчить, що блекаути впливають не лише на можливість виконувати замовлення, а й на продуктивність, доступний робочий час та фінансові результати фрилансерів.

59% фрилансерів попереджають клієнтів про блекаути заздалегідь

Резервне живлення та інтернет — лише частина підготовки до відключень. Не менш важливим є узгодження графіка й комунікація із замовниками.

59% фрилансерів заздалегідь попереджають клієнтів про можливі перебої і, за їхніми словами, не мають затримок у виконанні завдань. Ще 31% зазначають, що проблеми зі зв'язком виникають лише іноді.

Водночас 10% респондентів звернули увагу на те, що іноземні клієнти не завжди розуміють специфіку українських відключень. Тому виконавці радять пояснювати умови роботи ще на етапі домовленостей.

Зокрема, варто заздалегідь повідомляти, коли фрилансер доступний, які має резерви живлення та інтернету і як діятиме, якщо відключення триватиме довше, ніж очікувалося.

Як фрилансерам і замовникам організувати роботу під час відключень

Freelancehunt рекомендує сторонам заздалегідь узгоджувати умови співпраці, щоб перебої з електроенергією не ставали причиною конфліктів чи зриву проєктів.

Замовникам радять:

визначити основний і резервний канали комунікації та години доступності виконавця;

розбивати великі завдання на етапи з проміжною здачею;

закладати додатковий час у дедлайни на випадок перебоїв;

уточнювати, скільки часу виконавець може працювати автономно;

домовитися, як фрилансер повідомлятиме про зміни графіка.

Виконавцям, своєю чергою, рекомендують описувати свою систему автономності в профілі або пропозиції: наявність резервного живлення, альтернативного інтернету та доступність упродовж дня. Також важливо перевірити реальну тривалість роботи обладнання, а не орієнтуватися лише на його заявлені характеристики.

За оцінкою Freelancehunt, українські фрилансери фактично власним коштом забезпечують стійкість не лише своїх робочих місць, а й проєктів бізнесу, з яким співпрацюють. Тому компаніям варто враховувати специфіку роботи під час блекаутів на етапі планування, а не лише після виникнення проблем із дедлайнами.

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Про опитування

Онлайн-опитування Freelancehunt проводилося з 30 жовтня по 17 листопада 2026 року. У ньому взяли участь 305 користувачів платформи. Найбільше серед респондентів дизайнерів — 26%, розробників — 22% та копірайтерів — 15%.

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