У Нью-Йорку готують запуск платформи Shmingle, яка пропонує незвичну модель онлайн-знайомств: замість самостійного пошуку партнера анкети створюють, переглядають та обговорюють матері користувачів. Про це повідомило Міжнародне єврейське студентське брадство Alpha Epsilon Pi (AEPi), учасниками якого були засновники стартапа.

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Стартап заснували двоє випускників Tulane University — Райан Орлов і Зак Стурза. Поки проєкт перебуває на ранній стадії розвитку, а його запуск для користувачів планують у січні 2027 року.

Shmingle спочатку орієнтується на єврейську спільноту та знайомства людей зі схожими культурними й релігійними цінностями. Водночас засновники розглядають концепцію як потенційно ширшу, ніж нішевий сервіс.

Як працюватиме Shmingle

У застосунку матері зможуть створювати профілі своїх дорослих дітей, переглядати анкети інших кандидатів, спілкуватися між собою та пропонувати знайомства.

Фактично платформу задумали як цифрове сватання, де перший етап вибору партнера відбувається за участю батьків. Вони можуть домовитися про знайомство, але остаточне рішення щодо побачення залишається за самими користувачами.

Засновники визнають, що така модель може створювати певний психологічний тиск на дітей, однак наголошують на добровільності участі. У перспективі вони також розглядають можливість, щоб батьки могли оплачувати перше побачення.

Хто створив стартап

Shmingle заснували Райан Орлов і Зак Стурза, які закінчили Tulane University у 2025 році. Під час навчання вони разом відновлювали університетське відділення єврейського студентського братства Alpha Epsilon Pi. З 10 студентів, які започаткували відновлення організації, вона згодом виросла до понад 100 учасників.

Ідея Shmingle виникла після того, як Орлов пережив розрив стосунків. Його мати запропонувала познайомити сина з потенційними партнерками. Він обговорив цю ідею зі Стурзою, і вони вирішили перетворити традиційне сімейне сватання на цифровий продукт.

Орлов залишив попередню роботу, щоб займатися Shmingle повний час. Стурза відповідає за контент, партнерства та маркетингову стратегію запуску.

До проєкту також долучили Джеффа Каплана, засновника платформи знайомств Just Kibitz, як радника.

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Інвестиції та оцінка Shmingle

Станом на листопад 2026 року Shmingle перебуває на ранній стадії розвитку. Команда створила лендинг, лист очікування та інтерактивну демонстраційну версію продукту, а також проводить розмови з потенційними користувачами — як матерями, так і самими людьми, для яких вони шукають партнерів.

Публічно оголошених інвестиційних раундів, оцінки компанії чи підтверджених даних про залучений капітал наразі немає.

Засновники також поки не повідомляли про сформовану модель монетизації. Серед можливих напрямів розвитку — функції, які дозволять батькам фінансово підтримувати знайомства, зокрема оплачувати перші побачення.

Запуск Shmingle планують у січні 2027 року. На початковому етапі сервіс орієнтуватиметься на Нью-Йорк, а серед міст для подальшого розширення засновники називають Майамі, Філадельфію та Чикаго.

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