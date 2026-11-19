Понад 13 років минуло від виходу попередньої основної частини Grand Theft Auto, тому запуск GTA VI став однією з найочікуваніших і наймасштабніших подій в ігровій індустрії за останнє десятиліття. Цим ажіотажем скористалися криптовалютні шахраї: вони створювали фальшиві сторінки передзамовлення, обіцяли безкоштовні роздачі токенів і підробляли цифрові активи під брендом гри. Про це йдеться у дослідженні компанії Blockaid, яка спеціалізується на безпеці блокчейн-екосистем.

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За даними компанії, з 4 липня до 4 листопада в мережі Solana з’явилося понад 20 тис. токенів із назвами, пов’язаними з GTA. Понад 8,8 тис. із них Blockaid класифікувала як шкідливі, підозрілі або спам. Ще 593 подібні токени виявили в мережі Base і 111 — в Ethereum.

Важливо, що не кожен токен із назвою GTA автоматично означає крадіжку коштів. Частина таких активів використовувалася як приманка для привернення уваги, а інші мали ознаки шахрайських схем.

Фальшиві передзамовлення замість справжньої гри

Один із найпоширеніших сценаріїв — підроблені інтернет-магазини та сторінки, які копіювали оформлення PlayStation Store. Користувачам пропонували передзамовити GTA VI, придбати спеціальне видання Ultimate Edition або отримати доступ до гри раніше за інших.

Однак замість звичайної оплати банківською карткою такі сайти пропонували під'єднати криптогаманець. Після цього користувач фактично надавав шахрайському застосунку можливість отримати доступ до своїх активів і вивести їх.

Blockaid виявила десятки сайтів, пов'язаних із відомими інструментами для викрадення криптовалют. Зловмисники використовували знайомі логотипи гаманців, зокрема Trust Wallet, Ledger, OKX та інших сервісів, щоб створити враження легітимності.

Інша схема передбачала фальшиві роздачі токенів GTA VI. У соціальних мережах користувачам повідомляли, що аірдроп уже відкритий, і пропонували перевірити право на отримання безкоштовних монет. Для цього потрібно було перейти за посиланням і натиснути кнопку отримання винагороди, після чого сайт вимагав підключити гаманець.

Шахрайські кампанії поширювали через X

За чотири місяці моніторингова система Blockaid зафіксувала 451 рекламний допис із пропозиціями, пов'язаними з GTA VI. Їх опублікували 116 облікових записів у соцмережі X. Публікації вели на десятки шкідливих децентралізованих застосунків.

Типовий допис обіцяв безкоштовні токени, ранній доступ або спеціальну пропозицію до виходу гри. Для переконливості шахраї використовували короткі повідомлення, посилання та назви криптовалют із тикерами на кшталт $GTA6 або $GTAVI.

Активність таких схем зростала разом із новинами про гру. Зокрема, перша хвиля припала на другу половину серпня, коли в мережі поширювали витік ігрового відео та пов'язані з ним криптовалютні пропозиції. Нова хвиля шахрайських сайтів і токенів активізувалася в жовтні та на початку листопада.

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Як не втратити криптовалюту через GTA VI

Головне правило — Rockstar Games не випускає офіційного криптотокена GTA VI і не проводить аірдропів. Також для придбання гри не потрібно підключати криптогаманець: офіційний продаж відбувається через авторизовані платформи.

Особливо небезпечними є пропозиції безкоштовних монет, раннього доступу, піратських версій та спеціальних видань із оплатою через криптогаманець. Навіть якщо сайт має знайомий дизайн і використовує логотипи відомих сервісів, це не підтверджує його справжність.

Ажіотаж навколо GTA VI став для шахраїв зручним приводом змусити користувачів діяти поспіхом. Саме на цьому й побудовані такі схеми: обмежена пропозиція, обіцянка винагороди та вимога негайно підключити гаманець.

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