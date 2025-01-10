Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів держреєстру після кібератаки рф

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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На порталі знову доступні:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

Нагадаємо

Вчора, 9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.