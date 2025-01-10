Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
10 січня 2025, 11:45
Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів держреєстру після кібератаки рф
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На порталі знову доступні:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
Нагадаємо
Вчора, 9 січня, відновилась робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
однозначно не «подъёмник» (рус).
Ну нельзя так слепо верить
всемогущему гугл-переводчику