Мін'юст відновлює роботу Єдиного держреєстру юросіб після масштабної кібератаки

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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Зазначається, що поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами — Державною податковою службою, Державною службою статистики, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою «Дії». На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

«Наша команда продовжує працювати над відновленням інших реєстрів. Знаємо, як для вас важлива зручність доступу до державних послуг та їх безперебійна робота. Тому фахівці Національних інформаційних систем разом із Кіберполіцією, Кібердепартаментом СБУ та Держспецзв'язком роблять все можливе, щоб не лише відновити роботу реєстрів, а й посилити їхній захист», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня 2024 року російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.