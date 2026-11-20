Голлівудські актори дедалі частіше виступають не лише рекламними обличчями технологічних компаній, а й інвесторами у стартапи зі штучного інтелекту та криптовалютного сектору. Один із найяскравіших прикладів — актор Ештон Кутчер, чия венчурна компанія Sound Ventures вклала $435 млн в Anthropic, розробника чатбота Claude. Ця частка фонду в компанії перед виходом на біржу коштувала близько $7 млрд.Про це розповідає The Hollywood Reporter.

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Однак ця сума не є особистим статком Кутчера. Йдеться про оцінку інвестиції Sound Ventures, співзасновником якої він був разом із музичним менеджером Гаєм Осірі. Кутчер залишив посаду партнера фонду у 2026 році, але, за повідомленнями медіа, зберіг консультативну роль. Тому точно визначити, скільки саме він може отримати від біржового дебюту Anthropic, наразі неможливо.

Ештон Кутчер: від інвестицій в Uber до ШІ-компанії Anthropic

Кутчер почав інвестувати в технологічні компанії задовго до нинішнього буму штучного інтелекту. У 2010 році він разом із Гаєм Осірі та бізнесменом Роном Берклом створив інвестиційний фонд A-Grade Investments. Серед ранніх вкладень були Uber, Airbnb, Spotify та Warby Parker.

Згодом актор став співзасновником Sound Ventures. Фонд інвестував у низку технологічних компаній, зокрема OpenAI, Anthropic та Hugging Face. У 2023 році він також сформував окремий фонд для вкладень у ШІ-стартапи.

За даними Business Insider, Sound Ventures спрямував $435 млн в Anthropic із 2023 року. Bloomberg оцінював частку фонду приблизно у 0,5% компанії, що за цільової оцінки Anthropic перед IPO могло відповідати приблизно $7 млрд.

Це потенційна вартість активу, а не вже отриманий прибуток: остаточний фінансовий результат залежить від умов угоди, структури власності та можливості продати акції після лістингу.

Will.i.am і зірка NBA також інвестували в Anthropic

Серед знаменитостей, які можуть отримати вигоду від розвитку Anthropic, називають також музиканта Will.i.am та баскетболіста Трістана Томпсона.

Will.i.am — фронтмен гурту Black Eyed Peas — не лише цікавиться штучним інтелектом, а й розвиває власні технологічні проєкти. Він є засновником компанії FYI.AI та входить до приватної інвестиційної групи, яка вкладала кошти в Anthropic, OpenAI, Runway і Hugging Face. Розмір його особистої інвестиції в Anthropic публічно не розкривався.

Трістан Томпсон, колишній гравець NBA та співзасновник ШІ-компанії TracyAI, розповідав, що інвестував в Anthropic після знайомства з представниками технологічної індустрії під час зустрічей у Сан-Франциско. За його словами, розмір вкладення не був визначальним: він хотів долучитися до розвитку технології. Сума інвестиції також не оприлюднена.

П еріс Гілтон, Гвінет Пелтроу та Снуп Догг: інвестиції у криптоіндустрію

Знаменитості вкладали кошти не лише в штучний інтелект. Криптовалютний ринок також залучив значну кількість відомих акторів, музикантів та підприємців.

Одним із помітних прикладів стала інвестиція у криптоплатіжну компанію MoonPay. У 2022 році вона залучила $87 млн від понад 60 відомих представників індустрії розваг, спорту та медіа. Серед інвесторів були:

П еріс Гілтон — медіаперсона та підприємниця, яка також інвестувала в криптопроєкти через власну компанію 11:11 Media;

Гвінет Пелтроу — акторка та засновниця бренду Goop, яка брала участь в інвестиціях у MoonPay через Kinship Ventures;

Снуп Догг — репер та інвестор, який підтримував криптопроєкти й NFT-ініціативи;

Джастін Бібер — музикант, який також увійшов до групи інвесторів MoonPay;

Ештон Кутчер — актор, який інвестував у компанію через Sound Ventures;

Меттью Макконагі, Галь Гадот, Брюс Вілліс та інші знаменитості.

Загалом ці інвестори спрямували в MoonPay $87 млн у межах раунду фінансування, після якого компанію оцінили приблизно у $3,4 млрд. MoonPay забезпечує інфраструктуру для купівлі та продажу криптовалют за традиційні гроші. Важливо, що участь у фінансуванні компанії не означає, що кожен із цих знаменитостей отримав мільйонний прибуток: розмір індивідуальних вкладень та їхня поточна вартість не розкривалися.

Періс Гілтон також інвестувала в інші криптокомпанії, зокрема Genies, Origyn Foundation, Yat та MoonPay. Вона стала однією з найпомітніших знаменитостей, які популяризували NFT — цифрові токени, що підтверджують право власності на певний цифровий об'єкт або його унікальність.

Снуп Догг, зі свого боку, відомий не лише інтересом до NFT, а й венчурними інвестиціями. Через власні інвестиційні структури він підтримував компанії Cameo, Reddit, Klarna, Robinhood і MoonPay.

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Знаменитості стають венчурними інвесторами

Інвестиції в технологічні компанії давно перестали бути винятковою справою для Кремнієвої долини. Зірки використовують власні статки, зв'язки та впізнаваність, щоб отримувати доступ до перспективних стартапів на ранніх етапах розвитку.

Наприклад, репер Nas інвестував у Coinbase, Robinhood та інші технологічні компанії. Акторка Гвінет Пелтроу, окрім криптовалютних проєктів, підтримує стартапи у сфері споживчих товарів та охорони здоров'я. Париж Гілтон розвиває власний інвестиційний напрям через 11:11 Media.

Водночас важливо розрізняти інвестиції, оцінку частки та особистий статок. Висока оцінка стартапу або венчурного фонду не означає, що знаменитість уже отримала відповідні гроші. Реальний прибуток залежить від розміру її частки, умов інвестування та можливості продати актив.

Історія Кутчера показує, що для деяких представників шоу-бізнесу технологічні інвестиції перетворилися на окремий бізнес, який за масштабом потенційно може конкурувати з доходами від акторської чи музичної кар'єри.

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