Боти та мініпрограми Telegram можуть приймати платежі за цифрові товари й послуги виключно у внутрішній валюті месенджера — Telegram Stars. Розрахунки безпосередньо криптовалютою, зокрема Gram, не допускаються. Засновник Telegram Павло Дуров пояснив ці обмеження вимогами Apple та Google. Про це він повідомив у соцмережі X .

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Чому Telegram обмежив способи оплати

За словами Дурова, правила магазинів застосунків App Store та Google Play вимагають використання Telegram Stars для оплати цифрових товарів і послуг усередині ботів та мініпрограм.

«Правила Apple та Google вимагають використання Stars. Але користувачі можуть купувати Stars за Gram на платформі Fragment», — пояснив підприємець.

Обмеження поширюються, зокрема, на платні підписки, цифрові інструменти, доступ до сторонніх моделей штучного інтелекту, а також внутрішні кредити й токени цифрових сервісів.

Водночас користувачі можуть придбати Telegram Stars за звичайні гроші безпосередньо в месенджері або скористатися криптовалютою Gram через платформу Fragment.

Таким чином, криптовалюта залишається одним зі способів поповнення балансу Stars, але не використовується для безпосередньої оплати цифрових послуг у ботах.

Для кого зробили виняток

Дуров уточнив, що обмеження не поширюються на VPN-ботів, які працюють в авторитарних країнах.

За його словами, такі сервіси можуть приймати платежі будь-яким доступним способом.

Засновник Telegram пояснив цей виняток важливістю VPN-сервісів для забезпечення доступу користувачів до інформації в країнах з інтернет-цензурою.

Що відомо про криптовалюту Gram

Історія криптовалютного проєкту Telegram розпочалася у 2019 році, коли команда Дурова працювала над блокчейн-платформою TON і токеном Gram.

Однак у 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) домоглася припинення первинного розповсюдження токенів через порушення законодавства про цінні папери.

Згодом екосистема TON продовжила розвиватися окремо від Telegram, а її криптовалюта стала відомою під назвою Toncoin. У 2026 році Дуров оголосив про повернення назви Gram.

Попри розвиток криптовалютної інфраструктури, Telegram Stars залишаються основним платіжним інструментом для цифрових товарів і послуг усередині месенджера.

Відповідні вимоги закріплені й в офіційній документації Telegram для розробників.