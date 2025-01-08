Зміна каналів постачання та зростання цінників: які авто подорожчають вже цього року

Попри війну, складну ситуацію в економіці та девальвацію гривні, український авторинок продовжує приростати в обсягах, зростуть і ціни. А ось ринкові тренди зміняться. «Мінфін» розбирався, що відбувається на українському авторинку і чого чекати водіям.

За даними асоціації «Укравтопром», за 10 місяців 2024 року (свіжішої статистики поки що немає) в Україну імпортували 265 тис. легковиків (старих і нових) на 3,6 млрд доларів. Це на 9,5% більше, ніж у 2023 році. Керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький вважає, що продажі машин зростатимуть і цього року.

Хто скуповує нові авто

За даними Autoconsulting, минулого року в Україні було продано 71,3 тис. нових авто, що на 10% більше, порівнюючи з 2023 роком.

«Продажі могли бути ще більшими — до 73 тис., але в грудні набули чинності нові правила реалізації вживаних авто, згідно з якими під час другого або третього продажу транспортного засобу за поточний рік власника зобов'язали проводити незалежну оцінку.

Мета цього нововведення — зламати схему мінімізації податків, коли власник вказує свідомо низьку суму угоди, і вже від неї сплачує податки (з другої угоди податок 5%, з третьої — 18% плюс військовий збір — ред.). Але багато автовласників виявилися не готовими до таких нововведень і підвищених податкових платежів, тому відклали угоди на 2025 рік (якщо угода — перша за рік, податки з неї не стягують). Отже, посипався весь ланцюжок: людина не продала старе авто, тому не прийшла до салону за новим", — пояснив Омельницький.

Ще один чинник, який сприяв зупиненню угод із купівлі-продажу авто, — ворожа атака на реєстри Мін'юсту у грудні 2024 року, через що сервісні центри МВС тимчасово припинили переоформляти транспортні засоби.

Але навіть при цьому сегмент нових автомобілів демонструє позитивні тенденції.

«Є зростання, і це головне. Фактично ринок іде за тим самим сценарієм, що й після кризи 2014 року — спочатку обвал продажів, потім — поступове відновлення. За підсумками 2024 року, ми наблизилися до показників 2017—2018 років (тоді було реалізовано 78 тис. нових машин)», — зазначив Омельницький.

Чому, попри війну, продажі нових та порівняно дорогих авто в Україні продовжують зростати?

У Autoconsulting називають декілька причин.

По-перше, у 2024 році чималу частку продажів салонам забезпечили державні та комунальні установи. Наприклад, було багато закупівель легкових авто для медиків, енергетиків тощо. «Держава стала одним із головних клієнтів автосалонів», — зазначив Омельницький.

По-друге, почав оновлювати автопарки бізнес.

По-третє, авто у салонах активно купували пересічні громадяни. Попит підштовхувала, зокрема, девальвація гривні, адже ціни на машини в автосалонах виставляються у гривні, і при зростанні курсу долара продавці далеко не відразу змінюють цінники. Тобто з'явилося своєрідне «вікно можливостей» для тих, хто має заощадження у валюті і хто міг заощадити на придбанні нового авто.

Крім того, багато салонів пропонують гривневу розстрочку під невисокі відсотки, що у період «валютних гойдалок» також дуже привабливо для покупців.

При цьому експерти кажуть, що на ринку все ще є відкладений попит на авто. Як підтвердження, згадують небувалий ажіотаж у серпні на хвилі обговорення нового на той момент законопроєкту про підвищення податків.

Спочатку цей проєкт містив норму про запровадження 15%-го військового збору на першу реєстрацію машин. Тому, щоб не переплачувати, українці масово ринулися до салонів. У результаті продажі нових авто злетіли з прогнозованих 5 тис. до 8 тис., а склади багатьох дилерів спорожніли. Після того, як законодавці відмовилися від ідеї запровадити військовий збір із першої реєстрації, продажі авто стабілізувалися.

Втім, продавці впевнені, що, якщо зараз трапиться чергова «НП», і від клієнтів у них знову не буде відбою.

Електрокари виходять із моди: бум на елітні авто закінчився

Цікаво, що торік переваги автолюбителів помітно змінилися.

Наприклад, бум попиту на електрокари, який спостерігався протягом останніх декількох років, пішов на спад. За словами Омельницького, якщо у 2023 році частка електромобілів у загальній структурі продажів становила близько 20%, то, за підсумками минулого року, вона скоротилася до 17%.

При цьому жодних серйозних змін у пропозиції електрокарів чи цінах на них не відбулося: ринок, як і раніше, переповнений порівняно недорогими «електричками» з Китаю.

«На зниження попиту вплинули інші чинники. Насамперед проблеми з електроенергією та її подорожчання на „швидких“ зарядних станціях. Фактично експлуатація електромобілів за теперішніх тарифів на заправку помітно зросла в ціні. Крім того, в Україні, як і раніше, недостатньо розвинена інфраструктура з обслуговування електромобілів, починаючи із зарядних станцій і закінчуючи сервісом», — пояснив Олег Омельницький.

Електрокари, які для багатьох автолюбителів були своєрідними модними іграшками, поступово втрачають цей статус. І частина водіїв виставляють «електрички» на перепродаж, повертаючись до старої перевіреної «класики» — бензинового та дизельного авто.

«Можна сказати, що повернулася мода на кросовери з ДВЗ, тим паче, що багато виробників представили досить цікаві новинки у цій категорії. Скажімо, лідером продажів у держзакупівлях став Renault Duster, а серед приватних покупців — Toyota RAV4», — зазначив Омельницький.

Відбулися зміни і в сегменті елітних авто, який з початку війни бив рекорд продажів.

Як зазначили в Autoconsulting, за підсумками 2024 року, преміальний сегмент зростав, але повільніше, ніж ринок загалом, — плюс 9%. Як наслідок, його частка скоротилася з попередніх 21% до 20%. При цьому, скажімо, продажі BMW все одно були досить високими — понад 4 800 авто за рік, що на 13,3% перевищує показники 2023 року.

Водночас обсяги реалізації Mercedes, порівнюючи з 2023 роком, впали майже на 25% (до 1 961 шт), а Tesla — на 87,5% (їх реалізували всього 80 шт).

Експерти пояснюють спад продажу преміальних авто тим, що багато автолюбителів, у яких з початку війни з'явилися додаткові фінансові можливості, вже купили «машину своєї мрії». Тому попит із боку таких покупців стабілізувався. Схеми ж, за якими дорогі авто купували в Україні і потім вивозили через Європу до рф (де преміальні машини під санкціями), минулого року остаточно зійшли нанівець.

Наразі набирає обертів сегмент нових авто економ-класу, в якому з'явилося декілька бюджетних новинок. «Наприклад, реально купити навіть кросовер за 600−800 тис. грн, тоді як ще на початку минулого року пропозицію на ринку нових авто дешевше за мільйон грн потрібно було добре пошукати, і за рахунок цього лоукост-сегмент практично зник. Але до кінця року почав реанімуватись», — каже Омельницький.

«Гонщики» взяли паузу

Щодо ринку вживаних авто, то, за словами керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, минулого року в Україні щомісяця перепродавалося близько 80 тис. машин. Тобто ємність сегмента вторинних перепродажів за місяць більша, ніж продаж нових авто за рік.

При цьому до країни щомісяця приганяють близько 16 тис. машин із-за кордону. Щоправда, під кінець року імпорт пішов на спад. За даними Станіслава Бучацького, у листопаді 2024 року на першу реєстрацію було подано 1 561 тис. іномарок, що на 9,4% менше, ніж у жовтні, і на рекордні 35,7% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Причини зниження темпів «пригону» авто, за словами Бучацького, — погіршення економічної ситуації в країні, що позначилося на платоспроможності українців, а також зростання валютного курсу. Останній чинник знизив привабливість бізнесу на пригоні авто для гонщиків: адже на внутрішньому ринку старі машини можна було знайти навіть дешевше, ніж, наприклад, у Німеччині чи Голландії.

Паралельно посередники продовжують експериментувати з каналами постачання. Так, імпорт машин із Німеччини, за даними асоціації «Укравтопром», торік упав на 12%. Поставки із США, навпаки, зросли на 34%, із Південної Кореї — на 39%, а з Китаю — на рекордні 81%.

Такі зміни у логістиці пояснюються просто — імпортери обирають ринки, де можна купити авто порівняно недорого, тому масово йдуть з Європи, хоча за обсягами поставок та сама Німеччина поки що все одно лідирує — за рік завезли понад 53,5 тис. авто, тоді як, наприклад, із США — менше 41 тис., а з Китаю — трохи більше 30 тис.

При цьому рейтинг найбільш ходових машин, за даними Інституту досліджень авторинку, практично не змінюється. До топ-5 входять Volkswagen, Audi, Nissan, Renault та Skoda — тобто класичні «середнячки».

Середній вік пригнаних вживаних машин досить поважний — більше 9 років, а за типом двигуна переважають бензинові моделі (на них припадає понад 45%).

Електрокари зайняли 19,8%-ну частку, що загалом підтверджує ту ж тенденцію, що й у сегменті нових «електричок» — ажіотажний попит на них падає, попри дію пільг на розмитнення (0% ПДВ та ввізне мито, є лише акциз, але він становить лише декілька сотень євро).

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Які авто подорожчають у 2025 році і чи запрацює трейд-ін

Що буде з авторинком цього року?

Олег Омельницький прогнозує, що в сегменті нових авто продовжиться зростання, і, за підсумками року, вдасться реалізувати до 80 тис. машин. При цьому продовжить падати попит на електрокари та преміальні іномарки.

Зазначимо, що наступний рік може стати останнім роком дії пільг на електрокари. Влада вже натякала, що продовжувати їх, найімовірніше, не буде. Тому під кінець 2025 року можливий сплеск імпорту «електричок», які намагатимуться завезти та розмитнити ще за пільговими умовами, з розрахунком розпродати у 2026 році. Бучацький каже, що можлива активізація постачання електрокарів зі США, а загальні обсяги поповнення автопарку «електричок» наступного року оцінює в близько 70 тис. штук.

Але наскільки активно їх розкуповуватимуть, багато в чому залежить від цінників на електроенергію, а прогнози щодо них — не найоптимістичніші. Експерт енергоринку та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко не виключає, що вже до літа 2025 року електроенергія для населення може подорожчати до 6−7 грн за кіловат. Крім того, незрозумілі перспективи щодо відключень.

Крім того, на думку Бучацького, під кінець 2025 року, якщо не продовжать пільги, електрокари в Україні можуть подорожчати. Але наскільки суттєвим буде зростання цін, поки що говорити зарано — все залежатиме від попиту та пропозиції в цьому сегменті.

Олег Омельницький прогнозує підвищення цінників і на нові авто із ДВЗ. «Підвищення екологічного стандарту нових авто до Євро-6 додасть до цінника близько 5%. Крім того, щорічно нові моделі за рахунок складнішої електроніки дорожчають на 2−3%. Тобто загалом нові легковики стануть дорожчими на 7−8%», — каже Омельницький.

На ринку вживаного авто також є причини для зростання цінників. Вимоги щодо сертифікованої оцінки авто для власників, які продають 2 і 3 машини за рік, залишаються в силі. А це означає, що автовласники вже не зможуть занижувати вартість авто та заощаджувати на податках.

Тому, найімовірніше, робитимуть спроби перекласти хоча б їхню частину на покупців. Чи погодяться ті переплачувати — питання поки що відкрите. Адже більшість покупців уживаних авто обирають машини насамперед за ціною, і орієнтуються на досить скромні бюджети — до $8 тис. Навіть «зайві» декілька сотень доларів можуть виявитися для них принциповими.

Втім, ринок уживаних авто вже цього року може кардинально змінитись. Наприкінці минулого року парламент ухвалив закон, що спрощує роботу дилерів за програмою трейд-ін — салонам уже не потрібно оформляти машину на себе, ставити на облік у ТЦК, а потім, знайшовши покупця, знову знімати транспорт із обліку у військкоматі і переоформляти на нового власника.

Тому, як вважає Бучацький, трейд-ін в Україні може різко збільшити обороти. «Попит на цю послугу вже є, головне — правильно її організувати: пропонувати адекватні ціни викупу авто, конкурентні ціни на авто, які водії захочуть придбати з доплатою», — зазначає Бучацький.

За його словами, вже цього року помітно змінилися канали продажу автомобілів — з «класичних» сайтів оголошень користувачі мігрували до локальних соціальних груп, а також до Tik-Tok, Instagram, Facebook, Telegram.

«Цього року ці процеси продовжаться, охоплення класифайдів падатиме, натомість очікується зростання різноманітних локальних проєктів на базі соцмереж», — вважає Бучацький. При цьому, за його словами, приватні автовласники все менше хочуть витрачати свій час на продаж машин, воліючи перекласти цей процес на посередників.