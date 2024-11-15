ЄС запровадив рекордне мито на електрокари з Китаю: чи стануть вони доступнішими в Україні

З листопада в ЄС почали діяти так звані компенсаційні мита на імпорт електромобілів із Китаю — від 20,7% до 35,3%. До «чорного списку» потрапили всі зібрані у Піднебесній «електрички», зокрема. продукція європейських автоконцернів. «Мінфін» розбирався, як Європа гальмує китайські електромобілі, і як це позначиться на українському авторинку.

Окрім компенсаційних мит у Європі, продовжує діяти ще й стандартне мито на імпортні авто — 10%. З огляду на нього, максимальне податкове навантаження на китайські «електрички» перевищить 45%, а це фактично заборонна ставка. Очікується небувале підвищення цінників, що може підкосити рекордний продаж китайських електромобілів у Європі.

«Китайські електрокари добре продавалися за рахунок їхньої ціни, найчастіше демпінгової. Якщо вони втратять цінову перевагу і продаватимуться, наприклад, за ті ж гроші, що й автомобілі європейських марок, не факт, що покупці їх оберуть. Можливий різкий обвал продажів», — вважає Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку.

Питання в тому, чи багато китайських електромобілів виявляться «зайвими» в Європі, і якою буде їхня подальша доля.

«Не виключено, що такі авто можуть перенаправити до України, цілком можливо, що зі знижками», — вважає керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький. У цьому випадку українці зможуть скористатися ситуацією та купити недорого китайські електрокари.

Щоправда, з'являються нові ризики: деякі популярні у нас моделі європейських електромобілів китайської збірки, скажімо Volkswagen ID, можуть стати в Україні дефіцитними.

Як китайські електрокари завоювали Європу

«Мінфін» вже писав про те, як ЄС готувався до підвищення мит на китайські електрокари. Єврокомісія ініціювала розслідування щодо китайського автоімпорту ще у жовтні минулого року.

Приводом стало значне зростання продажів китайських електромобілів у ЄС на тлі стагнації місцевих автоконцернів — ті насилу витримували цінову конкуренцію з китайцями.

За даними дослідницької компанії Exact Systems «MotoBarometr» 2024 року, до 2035 року китайські електромобілі можуть стати лідером продажів у Європі. Такої думки дотримуються 53% представників польського автопрому, 45% їхніх колег із Німеччини, 54% респондентів в Іспанії та 59% — в Угорщині.

«Китайські електромобілі б'ють рекорди з продажу в Європі. І окремими місяцями навіть посідали перші місця в авторейтингу деяких країн, зокрема, Польщі. Таку популярність можна легко пояснити — авто з Китаю значно дешевші за європейські», — зазначає Бучацький.

Єврокомісія з'ясувала, що така цінова перевага китайським виробникам дає субсидування з боку влади КНР (зокрема, великі пільги у виробників акумуляторів). Водночас європейські компанії такої підтримки не мають. І це «несправедливе субсидування», на думку ЄК, створює економічну загрозу для виробників Євросоюзу.

«Ситуація на європейському авторинку справді напружена. Компанія Volkswagen чи не вперше за весь час свого існування порушила питання про закриття двох своїх заводів із шести.

Зрозуміло, що проти цього виступили профспілки та влада Німеччини, але економіку не обдуриш. В останні сто років європейський автопром зміг вибитися у світові лідери за рахунок технологій за двигунами внутрішнього згоряння. В електрокарах він такої переваги вже не має. Китай останніми роками інвестував величезні гроші в цей напрямок, і зміг досягти значного прогресу.

Можна стверджувати, що за якістю китайські та європейські електрокари йдуть на рівних, у деяких моделях китайці навіть виграють. Водночас вартість європейських авто залишається вищою, ніж китайських. І знизити її неможливо через високі ціни на енергоносії, оплату праці та інші складові собівартості в Європі", — каже Омельницький.

Тому перед європейським автопромом відкриваються жахливі перспективи: якщо китайці продовжать експансію, в ЄС може розпочатися «автомобільна деіндустріалізація» із закриттям по ланцюжку автомобільних заводів, виробництв запчастин, обладнання для автозбірки тощо. Йдеться про втрату мільйонів робочих місць та величезні податкові надходження. Не дивно, що європейська влада занервувала.

У Єврокомісії зазначили, що виробничі потужності китайського автопрому розраховані на 3 млн електромобілів на рік, що вдвічі перевищує ємність європейського ринку. Китайці намагаються постачати їх саме до ЄС, оскільки у США та Канаді вже діють 100% мита на «електрички» з Піднебесної.

За даними Bloomberg, за останні три роки частка вироблених у Китаї електрокарів на європейському авторинку зросла з 3% до 20%. Але при цьому частка безпосередньо китайських марок (ті ж BYD, Geely, Saic) складає всього 8%. Решта припадає на продукцію європейських та американських концернів, які мають складальні виробництва в Піднебесній.

Як зміняться ціни на китайські авто в Європі

У липні цього року Євросоюз уже протестував тимчасові мита на китайські електрокари в такому розмірі: на BYD — 17,4%, Geely — 19,9%, Saic — 37,6%. За іншими автовиробниками з Китаю мито склало: 20,8% для тих, хто співпрацював із ЄК у ході розслідування, і 37,6% — для решти. Tesla після переговорів із ЄС отримала мито 7,8%. У результаті вже в серпні продажі китайських авто впали на рекордні 48% — до 18-місячного мінімуму.

Остаточне рішення щодо «гальмування» китайського автопрому в ЄС з'явилося під кінець жовтня. При цьому розміри ставок трохи знизили, порівнюючи з пробним варіантом:

на електрокари BYD — 17%,

Geely — 18,8%,

Saic — 35,3%,

Tesla — 7,8%,

Інші компанії, які співпрацювали з ЄК під час розслідування, — 20,7%,

Компанії, які не співпрацювали з Єврокомісією, — 35,3%.

Нові податки накладатимуться на мито, що вже діє в ЄС, на імпортні авто — 10%. Тобто максимальна податкова планка на китайські електрокари становитиме понад 45%.

За запровадження нових мит проголосували далеко не всі країни. Зокрема, Німеччина, що має потужний автопром, виступила проти.

«Річ у тім, що і Volkswagen, і BMW мають власні виробничі майданчики в Китаї, і продають там великі обсяги авто. Вони побоюються заходів у відповідь з боку КНР, що може сильно вдарити по їхньому бізнесу в Піднебесній», — пояснив Омельницький.

У пресслужбі Volkswagen заявили, що нові тарифи — це «неправильний підхід», і закликали Єврокомісію та китайський уряд продовжити переговори та знайти «політичне рішення». Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає, що нові мита можуть призвести до тарифної війни між ЄС та Китаєм.

Китай уже попередив про можливі «заходи у відповідь» — мито в 25% на продукцію європейських автоконцернів.

Наскільки тепер можуть подорожчати китайські електрокари у Європі?

Зважаючи на розмір мит, до цінника додасться від 17,8% до 45,3%, залежно від марки. Але, як каже Олег Омельницький, насправді подорожчання буде меншим, оскільки китайські електрокари, попри порівняно невисокі ціни, продавалися до ЄС із великою маржею.

Ще до запровадження загороджувального мита найбільші китайські виробники MG і BYD заявили про намір зберегти стабільні ціни на свої моделі в країнах Європи, включаючи Францію та Італію, навіть у разі зростання виробничих витрат через нові мита.

MG Motor Франція особливо критично відгукнулася про запропоновані Євросоюзом мита, назвавши їх «несправедливими», і підтвердила свої плани не перекладати ці витрати на споживачів цього року. В Італії MG планує щомісяця переглядати ціноутворення, щоб адаптуватися до змін ринкової ситуації.

Проте експерти прогнозують зростання цін на китайські авто на 15−35%, що, на думку Бучацького, може обвалити продаж «електричок» із Піднебесної в Європі.

Влада Китаю вже закликала своїх автовиробників залишити внутрішні розбіжності та діяти єдиним фронтом на міжнародній арені, не укладаючи інвестиційних договорів із тими країнами, які підтримали підвищення мит.

Таким чином, КНР має намір отримати додаткові важелі впливу на Європу з метою мінімізувати або повністю скасувати додаткові мита на електромобілі. Адже минулого року на європейський ринок припало 40% усіх експортованих із Китаю електромобілів.

Зрозуміло, що в найближчому майбутньому Пекін не зможе домогтися зняття загороджувальних мит для своїх автовиробників. Отже, сотні тисяч авто з Китаю можуть виявитися «зайвими» на європейському ринку.

Вплив на український авторинок

Як вважає Олег Омельницький, електрокари з Китаю, які призначалися для європейського ринку і вже поставлені до ЄС, через нові мита можуть ринути на інші ринки, зокрема, в Україну.

«Ми можемо виявитися такою собі „сірою зоною“, куди почнуть перекидати китайські автомобілі», — каже експерт.

«В Україні теж є розмитнення авто, але щодо електрокарів діють пільги — немає ані ПДВ, ані ввізного мита, а акциз становить лише 1 євро за кожен кіловат потужності акумулятора. Тобто розмитнити електрокар можна лише за 120−150 євро», — пояснює Бучацький.

При цьому, за словами Омельницького, в Україні сегмент китайських електрокарів порівняно невеликий — продається близько тисячі автомобілів на місяць або 10−12 тисяч на рік.

З огляду на нові поставки, цей обсяг може зрости до 15 тисяч, або плюс 3 тисячі автомобілів на рік, — підрахував Омельницький. Не виключено, що, принаймні, частина цих авто заїде до нашої країни з великими знижками — їх розмір залежить від того, наскільки сильно погіршиться ситуація на європейському авторинку, і чи доведеться продавцям китайських електрокарів оголошувати розпродажі, щоб позбутися залежалого товару. Експерти прогнозують, що в середньому китайські електрокари в Україні можуть подешевшати на 10%.

Йдеться про нові автомобілі, стартовий цінник на які досить високий — від $20 тис. Навіть з огляду на можливі знижки їхня вартість навряд чи впаде нижче за $15−18 тис., що для більшості українців все одно дорого.

«80% нашого авторинку займають авто до 10 тисяч доларів», — уточнює Бучацький. Тобто великого стрибка продажів китайських електрокарів в Україні не буде. Втім, коли з'являться ці знижки і чи взагалі з'являться — питання відкрите.

Наприклад, влітку, коли ЄС «тестував» підвищені мита на електрокари з Китаю, Volkswagen ID6, зібраний у Піднебесній, коштував в Україні в середньому $24 тис. Через декілька місяців він не подешевшав, але й, навпаки, подорожчав — зараз його пропонують за $26−27,5 тис. Як пояснили «Мінфіну» продавці, таке підвищення цін пов'язане зі зростанням популярності цієї моделі. А додаткових поставок авто, які нібито стали зайвими в ЄС, на наш ринок не було, принаймні, поки що.

Китайський електрокар Zeekr 001, який влітку цього року коштував близько $41 тис., зараз пропонується за $41,4 тис., тобто також дорожче.

«У нас мало офіційних імпортерів китайських авто, цей сегмент контролюють здебільшого сірі дилери, а в постачанні переважають вживані авто. Навіть у електрокарів, які продаються як нові, насправді невеликі пробіги (вже декілька років працює схема з постачання з КНР автомобілів, які спочатку купують місцеві жителі за пільговими програмами, а потім перепродують посередникам — ред.). Саме на такі авто припадає офіційний продаж», — додав Бучацький.

При цьому для українського авторинку залишається загроза, про яку раніше попереджав голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Можуть зменшитися постачання до нашої країни електрокарів, зроблених у ЄС.

Річ у тім, що європейські виробники можуть розраховувати на пільги від місцевої влади, але тільки якщо продають більшість своїх авто в Європі. Останнім часом виконувати цю умову не дозволяла жорстка конкуренція із постачальниками китайських авто.

«Але якщо вона зменшиться і європейські виробники зможуть продавати авто на «домашньому» ринку, не буде сенсу перенаправляти їх на інші, — каже Назаренко.