В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту «Євро-6»

Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-6». Відповідну норму містить закон № 4144-IX про внесення змін до Митного кодексу.