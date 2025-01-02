Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-6». Відповідну норму містить закон № 4144-IX про внесення змін до Митного кодексу.
2 січня 2025, 12:30
В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту «Євро-6»
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Що відомо
Митне оформлення та першу державну реєстрацію в Україні можуть отримати нові транспортні засоби, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «Євро-6»:
- з 1 січня 2025 року ця норма запроваджена для нових транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 УКТЗЕД (легкові автомобілі), як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно;
- з 1 січня 2027 року — для транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20 (колісні трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажівки), 8705 (спеціальні автомобілі) згідно з УКТ ЗЕД, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2026 року включно.
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Джерело: Мінфін
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