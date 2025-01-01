За рік українці придбали майже 70 тисяч нових авто. Топ-10 моделей

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року, повідомляє Укравтопром.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на авто

Водночас відносно попереднього місяця (листопада 2024 року) попит на нові авто зріс на 5,7%.

Першість на ринку утримує японська марка Toyota — 810 од.

На другому місці Skoda — 628 од.

Третій результат у Renault — 526 од.

Також до п'ятірки лідерів потрапили VW (435 од.) та PEUGEOT (380 од.).

Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

Топ-10 авто

Toyota — 10731 од.;

Renault — 7266 од.;

Skoda — 5033 од.;

VW — 4899 од.;

BMW — 4833 од.;

Nissan — 2777 од.;

Hyundai — 2618 од.;

Peugeot — 2474 од.;

Suzuki- 2301 од.;

Mazda — 2256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster — 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили вітчизняний автопарк.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями