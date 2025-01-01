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1 січня 2025, 10:48

За рік українці придбали майже 70 тисяч нових авто. Топ-10 моделей

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року, повідомляє Укравтопром.

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис.
Фото: ixbt.com

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Попит на авто

Водночас відносно попереднього місяця (листопада 2024 року) попит на нові авто зріс на 5,7%.

  • Першість на ринку утримує японська марка Toyota — 810 од.
  • На другому місці Skoda — 628 од.
  • Третій результат у Renault — 526 од.

Також до п'ятірки лідерів потрапили VW (435 од.) та PEUGEOT (380 од.).

Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

Топ-10 авто

  • Toyota — 10731 од.;
  • Renault — 7266 од.;
  • Skoda — 5033 од.;
  • VW — 4899 од.;
  • BMW — 4833 од.;
  • Nissan — 2777 од.;
  • Hyundai — 2618 од.;
  • Peugeot — 2474 од.;
  • Suzuki- 2301 од.;
  • Mazda — 2256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster — 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили вітчизняний автопарк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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RobinG
RobinG
1 січня 2025, 12:21
#
Прокурорам и другим чиновникам премии из бюджета выдали, вот и купили более 5,5 тысяч НОВЫХ авто украинцы, хотя точнее будет чиновники. скоро это увидим в их декларациях, если их не засекретят так как ВП.
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