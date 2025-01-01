В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року, повідомляє Укравтопром.
1 січня 2025, 10:48
За рік українці придбали майже 70 тисяч нових авто. Топ-10 моделей
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Попит на авто
Водночас відносно попереднього місяця (листопада 2024 року) попит на нові авто зріс на 5,7%.
- Першість на ринку утримує японська марка Toyota — 810 од.
- На другому місці Skoda — 628 од.
- Третій результат у Renault — 526 од.
Також до п'ятірки лідерів потрапили VW (435 од.) та PEUGEOT (380 од.).
Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.
Топ-10 авто
- Toyota — 10731 од.;
- Renault — 7266 од.;
- Skoda — 5033 од.;
- VW — 4899 од.;
- BMW — 4833 од.;
- Nissan — 2777 од.;
- Hyundai — 2618 од.;
- Peugeot — 2474 од.;
- Suzuki- 2301 од.;
- Mazda — 2256 од.
Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster — 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили вітчизняний автопарк.
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Джерело: Мінфін
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