З січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тисяч легкових авто (вживаних та нових). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
25 грудня 2024, 12:22
З початку року українці витратили на купівлю авто понад $3,6 млрд
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Що відомо
Загальна митна вартість цих авто становила $3,634 млрд, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 53557 од. (-12%);
- США — 40793 од. (+34%);
- Китай — 30491 од. (+81%);
- Японія — 26523 од. (+0,3%);
- Франція — 14660 од. (-34%);
- Корея — 13920 од. (+39%);
- Чехія — 12238 од. (-20%);
- Велика Британія — 11420 од. (-16%);
- Словаччина — 11081 од. (+18%);
- Мексика — 10991 од. (+42%).
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Джерело: Мінфін
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