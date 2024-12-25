З початку року українці витратили на купівлю авто понад $3,6 млрд

З січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тисяч легкових авто (вживаних та нових). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Що відомо

Загальна митна вартість цих авто становила $3,634 млрд, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

Топ-10 країн постачальників легкових авто

Німеччина — 53557 од. (-12%);

США — 40793 од. (+34%);

Китай — 30491 од. (+81%);

Японія — 26523 од. (+0,3%);

Франція — 14660 од. (-34%);

Корея — 13920 од. (+39%);

Чехія — 12238 од. (-20%);

Велика Британія — 11420 од. (-16%);

Словаччина — 11081 од. (+18%);

Мексика — 10991 од. (+42%).

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