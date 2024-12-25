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25 грудня 2024, 12:22

З початку року українці витратили на купівлю авто понад $3,6 млрд

З січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тисяч легкових авто (вживаних та нових). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.

З січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тисяч легкових авто (вживаних та нових).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Загальна митна вартість цих авто становила $3,634 млрд, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

Топ-10 країн постачальників легкових авто

  • Німеччина — 53557 од. (-12%);
  • США — 40793 од. (+34%);
  • Китай — 30491 од. (+81%);
  • Японія — 26523 од. (+0,3%);
  • Франція — 14660 од. (-34%);
  • Корея — 13920 од. (+39%);
  • Чехія — 12238 од. (-20%);
  • Велика Британія — 11420 од. (-16%);
  • Словаччина — 11081 од. (+18%);
  • Мексика — 10991 од. (+42%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
25 грудня 2024, 12:28
#
І знову податки:)
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