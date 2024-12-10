Нові ліміти на перекази, інфляція прискорилась: головне за вівторок

10 грудня в Національному банку України пройшов прес-брифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2% — Держстат

Річна інфляція в Україні прискорилася до 11,2%. У листопаді 2024 року інфляція на споживчому ринку прискорилася до 1,9%, порівняно із 1,8% у жовтні.

В «Дію» додали дві нові військові облігації — «Вугледар» та «Скадовськ»

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.

В Україні відновлять виплату компенсацій за знищене житло

Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.