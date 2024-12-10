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10 грудня 2024, 10:01

В Україні відновлять виплату компенсацій за знищене житло

Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (CEB) на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло.
Фото: depositphotos

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Деталі

Як зазначається, в червні цього року між Україною та Банком розвитку Ради Європи була підписана кредитна угода на 100 млн євро під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

«Україна отримала другий транш в обсязі 30 млн євро, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів. Банк розвитку Ради Європи за результатами розподілу першого траншу в обсязі 70 млн євро виділив наступне фінансування відповідно до умов угоди», — повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Читайте: Україна отримає $100 млн від Банку Розвитку Ради Європи на компенсацію за знищене житло

В рамках проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло» власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, захисники й захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

«Кошти вже зараховані на поточний рахунок „Укрпошти“. Наразі власники житлових сертифікатів отримують сповіщення у застосунку „Дія“ або в особистому кабінеті на порталі „Дія“ про бронювання коштів. Далі обирають житло та звертаються до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу протягом 30 днів», — пояснила заступниця міністра Наталія Козловська.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 240 тис. об'єктів нерухомості.

Понад 1800 осіб, чиє житло було знищене, реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали житло.

Нагадаємо

На програму «єВідновлення» у бюджеті на 2025 рік передбачають 4 мільярди гривень. Більшу частину фінансування направлять на житлові сертифікати. Загалом кошти за програмою будуть розподілені наступним чином:

  • 3 мільярди гривень спрямують на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло через війну,
  • 1 мільярди гривень виділять на компенсації за пошкоджене внаслідок війни майно.

За інформацією Шуляк, з початку реалізації програми «єВідновлення», тобто з травня 2023 року, виплатили компенсації на загальну суму 15,9 мільярди гривень, із них:

  • 7 мільярдів гривень — на компенсації за пошкоджене житло.
  • 8,9 мільярдів гривень — на житлові сертифікати.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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