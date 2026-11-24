Китай 25 листопада планує запустити космічний корабель Shenzhou-24 із першим іноземним астронавтом на борту, яким стане пакистанський військовий льотчик Мухаммад Зішан Алі. Він відвідає китайську орбітальну станцію «Тяньгун» у межах короткострокової місії, що передбачає наукові експерименти та ротацію екіпажу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Цей політ стане новим етапом космічного співробітництва Пекіна та Ісламабада, яке охоплює не лише космічні технології, а й ширші економічні та стратегічні відносини.

Корабель Shenzhou-24 планують запустити 25 листопада о 08:18 за пекінським часом із космодрому Цзюцюань. До екіпажу увійдуть командир Тан Хунбо, бортінженер У І та пакистанський фахівець із наукового обладнання Зішан Алі.

Алі стане першим громадянином іншої країни, який відвідає китайську станцію «Тяньгун», а також першим іноземцем, який братиме участь у пілотованій космічній місії Китаю. Він проведе на орбіті приблизно тиждень, після чого повернеться на Землю разом із частиною екіпажу попередньої місії Shenzhou-23.

Хто такий Зішан Алі

Мухаммад Зішан Алі — 40-річний пілот Військово-повітряних сил Пакистану. Він та інший пакистанський кандидат, Хуррам Дауд, пройшли відбір для участі в китайській космічній програмі. Кандидатів оцінювали за медичними, психологічними та технічними критеріями, а також за здатністю витримувати фізичні навантаження, характерні для космічних польотів.

Обидва пілоти проходили підготовку в Китаї, зокрема навчалися китайської мови, роботи з системами космічного корабля, аварійних процедур, адаптації до невагомості та перевантажень.

Алі виконуватиме роль фахівця з наукового обладнання, а не командира корабля. Його завданням стане проведення експериментів у сферах біотехнологій та матеріалознавства. Пакистанські дослідницькі установи запропонували сотні проєктів, з яких для польоту відібрали чотири.

Космос давно є інструментом політики

Відправлення іноземного астронавта на китайську станцію не є новою практикою для великих космічних держав. Протягом десятиліть США та СРСР використовували пілотовані польоти не лише для демонстрації технологічних можливостей, а й для зміцнення міжнародних відносин, формування союзів та підвищення власного політичного престижу.

Радянський Союз у межах програми «Інтеркосмос» запрошував до космічних місій представників дружніх соціалістичних держав. Це давало країнам-союзникам можливість відправляти своїх громадян у космос, а Москві — демонструвати міжнародну підтримку та політичну близькість із партнерами. У космос літали представники Чехословаччини, Польщі, НДР, Болгарії, Угорщини, Куби та інших держав.

США також використовували пілотовані польоти для співпраці із союзниками. Програми NASA, зокрема Space Shuttle, передбачали участь іноземних астронавтів, а міжнародні партнерства у космічній сфері допомагали розвивати технології, наукові проєкти та дипломатичні зв'язки. Космічні місії стали одним із способів демонструвати відкритість, технологічне лідерство та можливості співпраці.

Водночас космічна дипломатія не обмежувалася союзниками. У 1975 році американський Apollo та радянський Soyuz здійснили спільну місію, під час якої кораблі стикувалися на орбіті. Це стало символічним кроком у період розрядки відносин між двома державами, які до цього змагалися за технологічне та політичне домінування в космосі.

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Китай повторює традицію космічної дипломатії

Пекін фактично використовує схожу модель. Пакистан є одним із найближчих стратегічних партнерів Китаю, а співпраця між країнами охоплює інфраструктуру, енергетику, оборону, транспорт, супутникові технології та проєкти в межах китайської ініціативи «Один пояс, один шлях».

У лютому 2025 року країни підписали угоду про відбір і підготовку пакистанських астронавтів для участі в китайських пілотованих космічних місіях. У результаті двох кандидатів — Зішана Алі та Хуррама Дауда — направили на навчання до Китаю.

Співпраця вже виходить за межі пілотованих польотів. Китай запускає пакистанські супутники, країни працюють над навігаційними та космічними проєктами, а пакистанський місячний ровер планують залучити до китайської місії Chang'e-8, яку орієнтовно заплановано на 2028 рік.

Для Китаю участь пакистанського астронавта є не лише науковим експериментом чи демонстрацією можливостей станції «Тяньгун». Це також символ того, що Пекін формує власну міжнародну модель космічного співробітництва, залучаючи стратегічних партнерів до програм, які раніше були доступні переважно державам із найбільшими космічними бюджетами та технологічними можливостями.

Таким чином, політ Зішана Алі може стати важливим символічним етапом у розвитку китайської космічної дипломатії, яка поєднує наукові завдання, технологічну співпрацю та міжнародну політику.

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