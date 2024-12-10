Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні. Про це в телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
10 грудня 2024, 10:48
В «Дію» додали дві нові військові облігації — «Вугледар» та «Скадовськ»
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Які облігації з'явились
Військова облігація «Вугледар» із номінальною ставкою 15,6% річних і датою виплати — 29 квітня 2026 та облігація «Скадовськ» — номінальна ставка 16,4% річних, дата виплати — 7 квітня 2027 рік.
«Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі», — написав Федоров.
Читайте: В «Дії» з'явились чотири нові військові облігації
Як придбати
- Зайдіть у Дію
- Виберіть Військові облігації на головному екрані
- Виберіть облігацію, партнера та кількість
- Підпишіть та оплатіть у кілька кліків.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін» наприкінці жовтня до «Дії» додали військові облігації — «Дебальцево» та «Авдіївка».
Джерело: Мінфін
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