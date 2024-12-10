В «Дію» додали дві нові військові облігації — «Вугледар» та «Скадовськ»

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні. Про це в телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Які облігації з'явились

Військова облігація «Вугледар» із номінальною ставкою 15,6% річних і датою виплати — 29 квітня 2026 та облігація «Скадовськ» — номінальна ставка 16,4% річних, дата виплати — 7 квітня 2027 рік.

«Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі», — написав Федоров.

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Як придбати

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін» наприкінці жовтня до «Дії» додали військові облігації — «Дебальцево» та «Авдіївка».