Котеджні містечка в Україні поступово перетворюються на альтернативу міським квартирам. Покупці дедалі більше звертають увагу не лише на площу та вартість будинку, а й на безпеку, автономність, інфраструктуру та обслуговування території. Водночас ціни на первинному ринку приватних будинків у деяких регіонах за рік зросли на 14%. Про це свідчать дані DIM .RIA та висновки учасників панельної дискусії «Котеджне будівництво: тренд сучасного життя».

Котеджні містечка в Україні поступово перетворюються на альтернативу міським квартирам.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де найбільший попит на приватні будинки

За даними маркетплейсу DIM.RIA, найбільший попит на будинки на первинному ринку зосереджений у п'яти областях: Вінницькій, Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій.

У Київській агломерації покупці найчастіше цікавляться нерухомістю в Ірпені, Бучі, Милі та Ходосівці.

На вторинному ринку географія попиту дещо відрізняється. До п'ятірки регіонів входять Вінницька, Київська, Хмельницька, Тернопільська та Одеська області. Серед передмість столиці найбільше шукають будинки в Ірпені, Бучі та Білогородці.

Читайте також: В Україні прогнозують нове подорожчання квартир: собівартість будівництва може зрости на 20%

Водночас ціни на житло суттєво залежать від регіону та сегмента ринку.

Вартість приватних будинків на первинному ринку

Вартість будинків на вторинному ринку

Найбільше подорожчання серед наведених показників первинного ринку зафіксовано в Київській області — на 14% за рік. На вторинному ринку ситуація неоднорідна: якщо на Київщині та Львівщині ціни зросли, то в столиці вони незначно знизилися.

Безпека та автономність визначають вибір

Під час дискусії представники девелоперських компаній наголосили, що сучасний покупець оцінює котеджне містечко як повноцінне середовище для життя.

Безпека вже не обмежується огорожею та охороною. Серед затребуваних рішень — відеоспостереження, контроль доступу, укриття, резервне електропостачання та автономні інженерні системи.

Комерційна директорка German Development Standards (GDS) Анна Анісімова зазначила, що довіра до девелопера формується ще до початку будівництва.

За її словами, покупцям недостатньо візуалізацій майбутнього комплексу. Забудовник має підтвердити наявність земельної ділянки, необхідної документації, технічних умов та продемонструвати реальні рішення щодо комунікацій і дорожньої інфраструктури.

«Це мають бути не просто картинки, а пропрацьований проєкт, який ти можеш технічно розкрити перед клієнтом, обґрунтувати технологічні рішення та показати реальний конструктив», — пояснила Анісімова.

Окремої уваги потребує обслуговування містечка після завершення будівництва. Наявність керуючої компанії, зрозумілі правила користування спільною інфраструктурою та прозорі витрати на її утримання стають складовими вибору житла.

Як змінюється ринок

Як раніше писав «Мінфін», за даними ЛУН, у 2026 році в Україні налічується близько 2,5 тисячі котеджних містечок. Найбільша концентрація будівництва припадає на Київщину, де продажі ведуться у понад 480 містечках, а близько 115 перебувають на стадії зведення.

За даними того самого огляду, медіанна вартість приватного будинку в Києві у другому кварталі 2026 року становила близько $220 тис., у Львові — $200 тис., в Ужгороді — $173 тис. Ці показники характеризують вартість об'єкта загалом, тому їх не можна безпосередньо порівнювати з ціною квадратного метра DIM.RIA.

Водночас ринок житла загалом демонструє неоднозначну ситуацію. Як повідомляв «Мінфін», у жовтні попит на купівлю житла в багатьох регіонах знижувався, хоча ціни на новобудови переважно продовжували зростати.

Для покупців котеджних містечок це означає необхідність оцінювати не лише вартість самого будинку, а й майбутні витрати на його експлуатацію: опалення, електроенергію, обслуговування доріг, охорону та утримання спільної території.