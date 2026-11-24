Якщо квартира, будинок або нежитлове приміщення перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб і не поділені в натурі, податок на нерухомість має сплачувати один зі співвласників. Власники можуть самостійно домовитися, хто саме відповідатиме за платіж, та повідомити про це податкову. Про це повідомила Державна податкова служба України 23 листопада.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто має платити податок

Відповідно до підпункту 266.1.2 Податкового кодексу України, порядок оподаткування залежить від форми спільної власності та того, чи поділена нерухомість між власниками.

Якщо нерухомість перебуває у спільній сумісній власності та не поділена в натурі, співвласники можуть визначити платника за взаємною згодою. Виняток — випадки, коли інший порядок встановлений рішенням суду.

Як повідомити податкову

Для визначення відповідального за сплату податку власники повинні подати письмову заяву-згоду до контролюючого органу за місцем податкової адреси обраного платника.

Заяву достатньо подати один раз. Вона діє безстроково, тому щороку повторно звертатися до податкової не потрібно.

Водночас повторне звернення необхідне, якщо змінюються обставини:

Платник податку. Співвласники домовилися, що надалі платитиме інша особа.

Співвласники домовилися, що надалі платитиме інша особа. Склад власників. Один зі співвласників продав або подарував свою частку чи з'явився новий власник.

Один зі співвласників продав або подарував свою частку чи з'явився новий власник. Характеристики нерухомості. Проведено реконструкцію, добудову або змінилася загальна площа об'єкта.

У цих випадках потрібно повторно повідомити ДПС, щоб податкові нарахування здійснювалися на актуальних підставах.

За яку площу потрібно платити

Як раніше писав «Мінфін», у 2026 році фізичні особи сплачують податок на нерухомість за 2025 рік.

Для житлової нерухомості Податковий кодекс передбачає зменшення бази оподаткування:

60 кв. м — для квартири або квартир;

— для квартири або квартир; 120 кв. м — для житлового будинку або будинків;

— для житлового будинку або будинків; 180 кв. м — якщо у власності одночасно є квартири та будинки.

Податок розраховують на площу, яка перевищує встановлені пільгові межі. Ставку визначає місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за квадратний метр. Для податку за 2025 рік максимальна ставка становить 120 грн за кв. м.

При цьому визначення одного платника за спільну нерухомість саме собою не означає, що кожен зі співвласників може окремо застосувати пільгу до того самого неподіленого об'єкта.

Коли потрібно сплатити

Для фізичних осіб ДПС самостійно розраховує суму податку та надсилає податкове повідомлення-рішення. Після його отримання власник має 60 календарних днів для сплати.

Перевірити нарахування можна в Електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Якщо дані про площу, власника чи суму податку некоректні, можна звернутися до ДПС для звірки.

Надходження зростають

За даними ДПС, протягом січня — жовтня 2026 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 13,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками стали близько 1,1 млн власників.

Цей податок надходить до місцевих бюджетів, а його розмір залежить від площі об'єкта та ставок, встановлених територіальними громадами.

Для співвласників нерухомості своєчасне визначення відповідального платника допомагає уникнути помилок у податкових повідомленнях і непорозумінь щодо того, хто повинен виконувати зобов'язання перед бюджетом.