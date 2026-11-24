У жовтні 2026 року українці придбали 7,4 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п'яти років, ввезених з-за кордону. Це приблизно третина всіх імпортованих легковиків із пробігом, які протягом місяця поповнили український автопарк. Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі, а лідерами за кількістю реєстрацій стали дві моделі Tesla. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Українці ввезли 7,4 тисячі вживаних авто віком до 5 років

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Які автомобілі обирали українці

Загалом у жовтні український автопарк поповнили 22,4 тис. імпортованих легковиків із пробігом. Із них близько 33% становили автомобілі віком до п'яти років.

У структурі цього сегмента електромобілі випередили бензинові моделі.

Таким чином, на електромобілі припало близько 3 тис. реєстрацій, а на бензинові автомобілі — приблизно 2,8 тис.

Гібриди забезпечили 17% імпорту, тоді як дизельні моделі та автомобілі з газобалонним обладнанням разом зайняли лише 5% сегмента.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найбільшим попитом серед відносно нових автомобілів із пробігом користувалися Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Разом дві моделі Tesla забезпечили 956 реєстрацій, або майже 13% усіх імпортованих вживаних автомобілів віком до п'яти років.

У рейтингу також представлені популярні бензинові кросовери Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Ford Escape.

Серед електричних моделей, окрім Tesla, до десятки увійшли Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6.

Що відбувається з автоімпортом

Як раніше писав «Мінфін», за дев'ять місяців 2026 року українці придбали 46,5 тис. імпортованих вживаних автомобілів віком до п'яти років. Загальний імпорт легковиків із пробігом за цей період становив 176,3 тис. одиниць.

Відтак у жовтні частка відносно нових автомобілів у структурі імпорту збільшилася приблизно до 33% проти 26% за підсумками січня — вересня.

При цьому структура попиту змінилася на користь електромобілів. За підсумками дев'яти місяців серед імпортованих авто віком до п'яти років найбільшу частку займали бензинові моделі, тоді як у жовтні лідерами стали електрокари.

Водночас загальний український ринок електромобілів переживає спад. Як повідомляв «Мінфін», у жовтні автопарк поповнили 5033 електромобілі, а кількість реєстрацій вживаних електричних легковиків була на 44% меншою, ніж роком раніше. Одним із чинників зміни попиту стало скасування з 1 січня 2026 року пільги зі сплати ПДВ на електромобілі.

Попри загальне скорочення ринку електрокарів, у сегменті імпортованих автомобілів віком до п'яти років вони зберігають значну частку. Це свідчить про різницю між попитом на відносно нові машини та структурою всього ринку вживаних автомобілів.