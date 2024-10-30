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30 жовтня 2024, 8:55

ЄС запровадить мито до 45% на китайські електромобілі

Європейський союз запровадить вищі тарифи, що досягають 45%, на електромобілі з Китаю, що посилить торгову напругу між провідними світовими експортерами, пише Bloomberg.

Європейський союз запровадить вищі тарифи, що досягають 45%, на електромобілі з Китаю, що посилить торгову напругу між провідними світовими експортерами, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними агентства, документ про введення мит буде опубліковано в офіційному журналі ЄС у середу.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За даними агентства, документ про введення мит буде опубліковано в офіційному журналі ЄС у середу. Це прокладає шлях до їх набуття чинності наприкінці цього тижня після місяців переговорів, погроз у відповідь з боку Китаю та закликів автопрому уникнути ескалації.

Європейські мита на електромобілі — це невдача для китайських виробників, які вже фактично відрізані від величезного потенційного ринку в США, які цього року збільшили мито вчетверо, до більш ніж 100%, посилаючись на «великі» державні субсидії.

Читайте: Китай хоче вдвічі збільшити виробництво авто за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС

Мита ЄС різняться залежно від виробника і варіюватимуться від приблизно 8% до трохи більше 35% понад існуючу ставку в 10%.

Нові тарифи

Нові тарифи на Заході запроваджуються на тлі побоювань, що Китай перебуває на порозі світового домінування у сфері електромобілів за рахунок зниження часток американських та європейських конкурентів. Після впровадження нової технології акумуляторів у 2020 році BYD Co. — провідний китайський бренд електромобілів — увійшов до десятки найбільших автовиробників світу.

Проте великі європейські автовиробники Mercedes-Benz Group AG і BMW AG виступили проти тарифів, побоюючись, що суперечка зашкодить їх продажам у Китаї в той час, коли вони й так зазнають труднощів.

Раніше на цьому тижні головний профспілковий лідер Volkswagen AG заявив, що найбільший європейський автовиробник планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині.

Читайте: Volkswagen планує закриття заводів та скорочення зарплати

Нагадаємо

ЄС та його другий за величиною торговий партнер продовжать обговорення, спрямовані на пошук альтернативних рішень, навіть після набуття чинності тарифів, але ці переговори поки не призвели до прориву.

Протистояння підвищує ризик ескалації у відносинах, що оцінюються у 739 млрд євро у двосторонній торгівлі товарами у 2023 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
30 жовтня 2024, 9:03
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Китай в ответ введёт пошлины на авто из ЕС ,и к заводам WAG прибавятся новые заводы которые закроются .Неудивительно ,что доллар поджал евро.Увы, но ЕС как СССР катится в тар тарары.
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