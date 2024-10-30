Китай закликав автовиробників припинити інвестувати в країни ЄС

Пекін закликає своїх автовиробників призупинити великі інвестиції до країн Європейського союзу, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Деталі

Нові тарифи Європейського Союзу до 45,3% набули чинності в середу після річного розслідування, яке розділило блок і викликало відповідні дії з боку Пекіна.

Десять членів ЄС, включаючи Францію, Польщу та Італію, підтримали мита під час голосування цього місяця, під час якого п'ять членів, включаючи Німеччину, висловилися проти, а 12 утрималися.

Поки Пекін продовжує переговори щодо альтернативи тарифам, китайські автовиробники, включаючи BYD, SAIC, і Geely на зустрічі, проведеній Міністерством торгівлі 10 жовтня, було сказано, що вони повинні призупинити свої плани інвестицій у великі активи, такі як заводи в країнах, які підтримали цю пропозицію.

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Декілька іноземних автовиробників також відвідали зустріч, де учасникам сказали бути обережними щодо своїх інвестицій у країни, які утрималися від голосування, і їх «заохочували» інвестувати в ті країни, які голосували проти мит.

Італія та Франція належать до країн ЄС, які залучають китайських автовиробників до інвестицій, але вони також попереджають про ризики, які представляє для європейських виробників потік дешевих китайських електромобілів.

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