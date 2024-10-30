Пекін закликає своїх автовиробників призупинити великі інвестиції до країн Європейського союзу, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Китай закликав автовиробників припинити інвестувати в країни ЄС
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Деталі
Нові тарифи Європейського Союзу до 45,3% набули чинності в середу після річного розслідування, яке розділило блок і викликало відповідні дії з боку Пекіна.
Десять членів ЄС, включаючи Францію, Польщу та Італію, підтримали мита під час голосування цього місяця, під час якого п'ять членів, включаючи Німеччину, висловилися проти, а 12 утрималися.
Поки Пекін продовжує переговори щодо альтернативи тарифам, китайські автовиробники, включаючи BYD, SAIC, і Geely на зустрічі, проведеній Міністерством торгівлі 10 жовтня, було сказано, що вони повинні призупинити свої плани інвестицій у великі активи, такі як заводи в країнах, які підтримали цю пропозицію.
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Державна компанія SAIC, другий за величиною автоекспортер Китаю, вибирає місце для заводу електромобілів у Європі та окремо планує відкрити свій другий європейський центр запчастин у Франції цього року, щоб задовольнити зростаючий попит на автомобілі марки MG.
Уряд Італії веде переговори з Chery, найбільшим автовиробником Китаю за експортом, та іншими китайськими автовиробниками, включаючи Dongfeng Motor про потенційні інвестиції.
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Нагадаємо
Великі європейські автовиробники Mercedes-Benz Group AG і BMW AG виступили проти тарифів, побоюючись, що суперечка зашкодить їх продажам у Китаї в той час, коли вони й так зазнають труднощів.
Раніше на цьому тижні головний профспілковий лідер Volkswagen AG заявив, що найбільший європейський автовиробник планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині.
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