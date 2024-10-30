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30 жовтня 2024, 17:45

Китай закликав автовиробників припинити інвестувати в країни ЄС

Пекін закликає своїх автовиробників призупинити великі інвестиції до країн Європейського союзу, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Пекін закликає своїх автовиробників призупинити великі інвестиції до країн Європейського союзу, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва.
Фото: depositphotos

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Деталі

Нові тарифи Європейського Союзу до 45,3% набули чинності в середу після річного розслідування, яке розділило блок і викликало відповідні дії з боку Пекіна.

Десять членів ЄС, включаючи Францію, Польщу та Італію, підтримали мита під час голосування цього місяця, під час якого п'ять членів, включаючи Німеччину, висловилися проти, а 12 утрималися.

Поки Пекін продовжує переговори щодо альтернативи тарифам, китайські автовиробники, включаючи BYD, SAIC, і Geely на зустрічі, проведеній Міністерством торгівлі 10 жовтня, було сказано, що вони повинні призупинити свої плани інвестицій у великі активи, такі як заводи в країнах, які підтримали цю пропозицію.

Читайте: ЄС запровадив мито до 45% на китайські електромобілі

Декілька іноземних автовиробників також відвідали зустріч, де учасникам сказали бути обережними щодо своїх інвестицій у країни, які утрималися від голосування, і їх «заохочували» інвестувати в ті країни, які голосували проти мит.
Італія та Франція належать до країн ЄС, які залучають китайських автовиробників до інвестицій, але вони також попереджають про ризики, які представляє для європейських виробників потік дешевих китайських електромобілів.

Читайте: Китай хоче вдвічі збільшити виробництво авто за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС

Державна компанія SAIC, другий за величиною автоекспортер Китаю, вибирає місце для заводу електромобілів у Європі та окремо планує відкрити свій другий європейський центр запчастин у Франції цього року, щоб задовольнити зростаючий попит на автомобілі марки MG.

Уряд Італії веде переговори з Chery, найбільшим автовиробником Китаю за експортом, та іншими китайськими автовиробниками, включаючи Dongfeng Motor про потенційні інвестиції.

Читайте: Volkswagen планує закриття заводів та скорочення зарплати

Нагадаємо

Великі європейські автовиробники Mercedes-Benz Group AG і BMW AG виступили проти тарифів, побоюючись, що суперечка зашкодить їх продажам у Китаї в той час, коли вони й так зазнають труднощів.

Раніше на цьому тижні головний профспілковий лідер Volkswagen AG заявив, що найбільший європейський автовиробник планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
30 жовтня 2024, 19:10
#
Пхах, вистрілити самому собі в ногу?
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