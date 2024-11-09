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9 листопада 2024, 9:01

НБУ погіршив прогноз щодо кадрового дефіциту та повернення біженців

У третьому кварталі 2024 року посилився відтік працівників за кордон. Цей відтік посилює тиск на підприємства через брак персоналу. Причиною такого відтоку стало зростання міграції, зумовлене тривалими літніми відключеннями електроенергії. Про це йдеться у свіжому інфляційному звіті Нацбанку.

У третьому кварталі 2024 року посилився відтік працівників за кордон.

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«Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон, ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тому припущення щодо чистого відпливу зовнішніх мігрантів у 2024 році погіршено порівняно з попередніми оцінками (до близько 500 тис. осіб)», — йдеться у документі.

Нацбанк посилається на дані ООН, згідно з якими протягом третього кварталу кількість українців, які виїхали за кордон, збільшилася майже на 200 тисяч, і цей процес продовжився на початку четвертого кварталу. Станом на середину жовтня загальна кількість українських мігрантів сягнула близько 6,8 мільйона осіб.

Читайте також: Нацбанк покращив оцінку зростання економіки у третьому кварталі

За даними НБУ, ризик подальшого зростання міграції залишається високим, що може посилити кадровий дефіцит у країні. Через довшу тривалість перебування українців за кордоном їх адаптація в країнах-реципієнтах зростає, що містить ризики як для їх повернення, так і додаткового виїзду тих, хто зараз перебуває в Україні, з метою об'єднання родин за кордоном.

Нацбанк залишив у силі прогноз про початок повернення мігрантів у 2026 році, проте погіршив очікування щодо кількості повернень. «Через адаптацію на новому місці та поступовість нормалізації економічних умов в Україні, вона буде меншою, ніж очікувалося раніше — близько 200 тис. людина на рік», — йдеться у звіті.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що за прогнозом НБУ тарифи на газ, опалення та гарячу воду наступного року залишаться без змін.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kikudzuki
Kikudzuki
9 листопада 2024, 10:14
#
На мой взгляд у правительства есть только один выход — найти любую причину для запрета выезда женщин из страны. Иначе реально некому будет работать и платить налоги.
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sacha2222
sacha2222
9 листопада 2024, 10:37
#
Выход только один, платить достойную заработную плату и возможность реализовать свои таланты не смотря на самодурство руководителей на местах, для того чтобы работникам было что терять.
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