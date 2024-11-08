Нацбанк поліпшив оцінку зростання економіки у третьому кварталі

З огляду на вищий урожай та швидші жнива ранніх зернових культур, менший дефіцит електроенергії та суттєвішу адаптацію підприємств до її відключень Національний банк поліпшив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі 2024 року з 3,1% до 4%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

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Зазначається, що це дало підстави переглянути прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4,0%. Надалі зростання реального ВВП України пришвидшиться до 4,3% у 2025 році та 4,6% у 2026 році.

У результаті розрив між реальним ВВП і його потенційним рівнем практично нівелюється.

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Регулятор зазначив, що відновленню економіки на прогнозному горизонті сприятимуть збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, що підтримуватиметься зростанням заробітних плат, а також нарощування врожаїв, стійкий зовнішній попит на українську продукцію й інвестиції у відновлення, зокрема, енергетики.

Однак брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси й повільна нормалізація економічних умов і надалі обмежуватимуть економічну активність.