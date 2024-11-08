НБУ прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду у наступному році залишаться без змін

Національний банк очікує, що протягом 2024−2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

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Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

«Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення», — йдеться у звіті.

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Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Зазначається, що це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє.

Нагадаємо

НБУ прогнозує, що до кінця 2024 року інфляція пришвидшиться до 9,7%, але в наступному році вона знизиться до 6,9%, а у 2026 році — повернеться до цілі НБУ 5%.