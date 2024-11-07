Депозити, кредити, карткове обслуговування: чого чекати клієнтам від банків у листопаді
Головне за четвер: Грошей на «єВідновлення» немає, економіка у 2025 році та чого чекати від банків
У листопаді фінансистам доведеться активно переглядати пропозиції щодо своїх продуктів як для приватних клієнтів, так і для бізнесу. Занадто багато наклалося один на одного чинників, які змушують банки змінювати умови за депозитами, кредитами, активніше працювати в частині продажів ОВДП. Розглянемо докладніше, до чого ж варто готуватися клієнтам банків у листопаді.
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Михайло Відякін: серед найдефіцитніших, яких не готують наші ЗВО, — фахівці для фінмону
Кадровий дефіцит за час війни посилився в усіх індустріях, банківський сектор не став винятком. Як і де фінустанови шукають зараз працівників, скільки платять топам та рядовим працівникам, яких саме фахівців потребують, «Мінфіну» розповів незалежний член Наглядової ради «RwS bank» Михайло Відякін.
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У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
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Польоти з України відновлять на початку 2025 року — Marsh McLennan
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