Головне за четвер: Грошей на «єВідновлення» немає, економіка у 2025 році та чого чекати від банків

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7 листопада 2024, 20:00

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 20:08
#
Конечно, для чего тратить деньги на «Е восстановление». Лучше их потратить на зарплаты депутатов и прокуроров.
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0
Три літри
Три літри
7 листопада 2024, 20:38
#
Пхах, всі гроші пішли на національний кешбек та тищю Зеленського.

Як вам таке, партнери? Шах і мат.
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