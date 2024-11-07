У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
7 листопада 2024, 10:42
Економіка України у 2025 році: Курс долара, інфляція, ВВП (відео)
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Джерело: Мінфін
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