Грошей на «єВідновлення» у проєкті бюджету-2025 немає: чи є шанс продовжити виплати

У проєкті держбюджету на 2025 рік не передбачили коштів на подальшу реалізацію програми компенсацій за пошкоджене і зруйноване житло «єВідновлення». Це стало для мене абсолютною несподіванкою і доволі неприємною — мені здавалося, що всі розуміють важливість «єВідновлення» для України і українців.

Реалізація програми сприяє перемозі України, оскільки завдяки їй українці залишаються вдома, не повертаються на окуповані території, відповідно, сплачують податки, за рахунок який реалізуються наші оборонні потреби.

Як пропонують вирішувати проблему фінансування

Ми не тільки розраховували на подальшу реалізацію програми, а й планували її розширення. Зокрема, йдеться про виплати українцям, чиє зруйноване або пошкоджене житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Рекомендації щодо цього ми передали уряду ще минулого року.

Загалом ми ставили за мету відпрацювати щонайменше 300 тисяч заяв. Натомість у проєкті держбюджету пропонується не фінансувати програму взагалі.

Водночас у головному фінансовому кошторисі країни передбачили кошти на фінансування програми пільгової іпотеки «єОселя». Йдеться про майже 10 млрд гривень. Але я переконана в тому, що не можна фінансувати одну програму за рахунок нефінансування іншої, оскільки вони не замінюють одна одну, а лише доповнюють.

Обидві програми допомагають українцям вирішувати своє житлове питання. Щобільше, нещодавно ми запровадили можливість використання житлових сертифікатів «єВідновлення», як першого внеску за житло, яке купується за програмою «єОселя».

Звісно, я і профільне міністерство виступаємо проти припинення фінансування. Зокрема, Мінвідновлення подало до першого читання правку щодо виділення на програму «єВідновлення» наступного року близько 40 млрд гривень. Моя правка — реалістичніша сума у 10 млрд гривень.

Я апелюю до попередніх даних: у період зі старту програми у травні 2023 року до травня 2024 року, тобто за рік, українцям за програмою «єВідновлення» виплатили компенсацій на загальну суму у 10,3 млрд гривень. Йдеться про 4,7 млрд, сплачених за пошкоджене житло, і 5,6 млрд — суму використаних сертифікатів «єВідновлення».

Звідки брали гроші на програму раніше

З травня 2023 року до січня 2024 року програма «єВідновлення» фінансувалася з коштів Фонду ліквідації наслідків російської збройної агресії. На момент створення він складав трохи більше 60 млрд гривень. Більша частина цих коштів — арештовані активи російських банків, які працювали в Україні.

Станом на січень 2024 року він був майже пустий. Безумовно, кошти з нього виділялися не тільки на «єВідновлення». Левова частина — на будівництво та ремонт цивільних споруд, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, ремонту будівель для переселенців, закупівлю транспорту для шкіл, медзакладів та комунальних підприємств, придбання готового житла для тих, хто залишився без домівки через російські обстріли, та роботи центрів ветеранського розвитку і фінансування їхніх проєктів.

Тож, починаючи з початку року, для фінансування «єВідновлення» шукали інші можливості. Зокрема, 200 млн доларів надав Світовий Банк. Позитивно оцінив механізми «єВідновлення» і Банк Ради Європи, який вже надав для фінансування програми перший транш у розмірі 100 млн євро.

Чому важливо відновити фінансування зараз

Ми прекрасно розуміємо і підтримуємо те, що левова частка бюджету наступного року піде на оборонні потреби України, оскільки наш головний пріоритет зараз — перемога. Водночас варто враховувати, що перемога неможлива без українців, які залишаються в Україні і сплачують податки, за рахунок яких і формується цей бюджет.

Без житла, без його відновлення і придбання нового замість знищеного вони цього зробити не зможуть. Ба більше, окупаційна влада на сході України теж починає виплачувати компенсації за житло українцям, заманюючи їх повертатися в окупацію.

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Тож програму «єВідновлення» не можна згортати в жодному випадку — це на руку ворогу. Варто доносити важливість програми і паралельно вести перемовини з нашими партнерами щодо подальшого виділення коштів на «єВідновлення».

Наша мета — щоб програма «єВідновлення» тривала і розширювалася. Це запорука перемоги України, оскільки забезпечує підтримку українців.