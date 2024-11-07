Депозити, кредити, карткове обслуговування: чого чекати клієнтам від банків у листопаді

У листопаді фінансистам доведеться активно переглядати пропозиції щодо своїх продуктів як для приватних клієнтів, так і для бізнесу. Занадто багато наклалося один на одного чинників, які змушують банки змінювати умови за депозитами, кредитами, активніше працювати в частині продажів ОВДП. Розглянемо докладніше, до чого ж варто готуватися клієнтам банків у листопаді.

Ключовий вплив на політику банків матиме інфляція. З літа зростання цін в Україні набирає обертів. Якщо ще у травні Держстат фіксував офіційний показник інфляції у річному вимірі 3,3%, то на 1 жовтня вона вже досягла 8,6%. Нацбанк 31 жовтня на пресконференції за підсумками засідання щодо облікової ставки змушений був озвучити переглянутий інфляційний прогноз — 9,7%, за підсумками поточного року, замість 8,5%.

Я вважаю, що й нова інфляційна планка чиновниками занижена, і припускаю зростання інфляції на кінець 2024 року не менше 9,9−10,3%. І це лише офіційне зростання цін, яке не відображає реальної динаміки цінників на товари та послуги. Але банки, звичайно, орієнтуватимуться у своїх фінансових продуктах, які пропонують бізнесу та населенню, саме на реальні показники.

Фінансисти також братимуть до уваги:

збереження Нацбанком облікової ставки на поточному рівні у 13% річних,

посилення геополітичної напруженості (що впливає на валютний, фондовий ринок і вартість дорогоцінних металів),

продовження циклу зниження ставок ЄЦБ та ФРС (що позначається на дохідності валютних інструментів українських банків),

продовження війни (що впливає на всі сфери життя українців та поведінку вітчизняного бізнесу).

З огляду на всі ці обставини, у листопаді я чекав би від українських банків наступного 👇

Кредитування: боротьба за великих грошових клієнтів посилюється

За реальної загрози посилення інфляційних процесів та щонайменше збереження облікової ставки НБУ на рівні 13% річних очікувати від банків на зниження ставок за гривневими кредитами нереально. Щобільше, за подальшого розкручування інфляції Нацбанку доведеться підвищувати облікову ставку вже до кінця 2024 року або в першому кварталі 2025 року.

Тому банкам зараз економічно небезпечно знижувати відсоткові ставки за комерційними та споживчими кредитами, а за держпрограмами — все залежатиме від можливостей держави.

З іншого боку, конкуренція між банками за великих та платоспроможних клієнтів посилюється, що дозволяє даній категорії клієнтів у листопаді розраховувати на рівень гривневих кредитних ставок у межах «облікова ставка плюс 1−4% річних», тобто близько 14−17% річних, залежно від термінів та самих кредитних програм.

Малий та середній бізнес буде змушений задовольнятися ставками в межах 15−19% річних, а за деякими проєктами з підвищеними комерційними ризиками — і до 20−23% річних.

За держпрограмами рівень ставок залишиться в межах розрекламованих «5−7−9» та дещо вище, з огляду на комісії банків. Проте фінансові можливості держави майже вичерпано. Тому бізнесу (за винятком аграріїв) чекати у листопаді за даними програмами особливого приросту пропозицій та активності з боку банків не варто.

Як і попередніми місяцями, статистика приросту кредитування у банківській системі буде позитивною переважно завдяки різним держпрограмам.

Проте інфляція спонукає споживчий попит: населення та компанії закривають свої потреби в товарах та послугах за принципом «купити сьогодні — завтра буде дорожче». У результаті на тлі зростання показників торгівлі банки охоче кредитуватимуть представників цього бізнесу.

У зоні ризику залишаться будівництво та частково промисловість через військові ризики, подорожчання сировини, матеріалів, підвищення зарплат на тлі дефіциту кадрів.

У виграші залишаться підприємства, які отримують зараз держзамовлення оборонного характеру, що покращує їхній фінансовий стан і дозволяє активніше працювати з банками щодо фінансування подібних проєктів. Також буде приріст кредитів в енергетичному секторі.

За споживчими кредитами населенню збережеться суттєвий розкид ставок. Їхній рівень залежатиме від індивідуальної вартості бази фондування банку та його кредитної політики.

Реальний коридор ставок за споживчими кредитами у листопаді перебуватиме в межах від 20% річних до 40% річних. Але більшість банків продовжать «добирати» ще ефективну ставку дохідності за такими кредитними вкладеннями за рахунок комісійних та інших платежів клієнта. У результаті реальна вартість подібних кредитів може, з огляду на всі накрутки, наближатися і до 60−90% річних.

Тому говорити про серйозне нарощування кредитування вочевидь передчасно. Хоча з початку війни воно трохи покращилося. Причому бачимо очевидне розшарування банківського сектора в частині активності на кредитному ринку.

Малі та середні банки ставляться до цього виду заробітку з побоюванням. Як через військові ризики, так і через необхідність доформування резервів під кредитні ризики у разі проблем із цими кредитами. А ось великі гравці, на тлі високих рівнів одержаних прибутків, якраз і є основними «локомотивами» покращення статистики обсягів кредитування у системі.

Держбанки переважно кредитують під різні держпрограми та військові потреби, а також — у значній частині й енергосектор. «Дочки» іноземців здебільшого вкладаються в енергогенерацію, торгівлю та сферу послуг, але не у військові проєкти.

Попит населення на кредити підвищувався три квартали поспіль, а попит бізнесу — найвищий з 2021 року, що провокує деяке ослаблення банками кредитних стандартів у роздрібному кредитуванні і, частково, — у сегменті корпоративних кредитів. Це призведе надалі до зростання проблемної заборгованості. Про погіршення якості позик йдеться й у свіжому опитуванні НБУ щодо умов банківського кредитування в ІV кварталі.

Але з огляду на те, що «проблемка» «розбавлятиметься» новими обсягами кредитування (у тому числі й за держпрограмами), у відсотковому співвідношенні тенденція зниження частки поганих кредитів (NPL) у банківській системі збережеться.

Частина банків на тлі високої прибутковості продовжуватиме списувати проблемну заборгованість за рахунок своїх резервів. І це формально теж покращуватиме показник питомої ваги проблемної заборгованості до загального обсягу кредитного портфеля загалом у системі.

Поки що у банків (здебільшого у великих) зберігається надмірна гривнева ліквідність, яку вони щодня розміщують у депсертифікати Нацбанку. Обсяг таких вкладень коливається в межах від 237 млрд грн до 428 млрд грн. Цей ресурс може стати головним резервом для збільшення кредитування реального сектора економіки та подальшого зростання обсягів вкладень фінустанов в ОВДП.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

За валютними кредитами наразі умови та обмеження Нацбанку настільки жорсткі, що обсяги таких вкладень банків у валютному еквіваленті особливо не зміняться. З огляду на існуючі в Україні воєнні та інші ризики, навіть на тлі зниження ставок ЄЦБ і Федрезерва, наші банки поки що не знижуватимуть свої ставки за кредитами, що залишилися, в євро і в доларі.

Попри всі ризики при кредитуванні, відсоткові доходи від цього виду діяльності досягатимуть 40−70% від усіх доходів фінустанов, залежно від обраної ними бізнес-моделі.

Депозити: дохідність гривневих вкладів трохи зросте

Ситуація з базою фондування у вигляді строкових гривневих депозитів та вкладів у листопаді буде двоякою. З одного боку, банківська система залишається платоспроможною і навіть надліквідною. Але сфер застосування з мінімальними ризиками не так багато: депозитні сертифікати НБУ, ОВДП, кредити наднадійним клієнтам із ліквідними заставами та іншим забезпеченням. Ось, мабуть, і все.

І це поки що дозволяє банкам не особливо боротися за вкладників. Але у валюті ставки за депозитами вже давно на мінімумі. Щодо вкладів у гривні, то зростання інфляції та податку з відсотків за депозитами (18% ПДФО та військовий збір, який після підписання ресурсного законопроєкту Президентом зросте з 1,5% до 5%) вже не дозволять фінансистам особливо знижувати ставки.

Інакше, вкладники почнуть активно «виносити» ці гривневі ресурси з банків (купувати на них валюту, товари або вкладати свої заощадження в інші дохідніші активи).

Причому загроза відтоку коштів через інфляцію та заморожені депозитні ставки вже реальна не тільки для малих банків із невеликим обсягом ресурсної бази, а й для великих гравців, які активно працюють у роздрібному сегменті. Ціна питання: понад 1,3 трлн грн населення та ФОПів та понад 1 трлн грн на рахунках юросіб.

Серйозно конкурувати з гривневими депозитами та вкладами починають ОВДП, де дохідність, з огляду на відсутність оподаткування, стала вищою за реальні депозитні ставки.

За ставок за гривневими депозитами в межах до 15−16% максимум, реальна дохідність за ними після оподаткування становить поки що 12,07−12,88% річних.

Вже зараз частину коштів громадяни та бізнес перевкладають із депозитів в ОВДП:

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Найдалекоглядніші банкіри вже почали підвищувати ставки за депозитами та вкладами у гривні на 0,5−1% річних, щоб не лише зберегти свою клієнтську базу, але й «забрати» частину вкладників у своїх менш щедрих конкурентів.

Складніше з валютними вкладами та депозитами. Через підвищення за ними нормативів резервування (залучаються кошти банками у валюті, а резервувати потрібно на коррахунку у гривні) ця категорія пасивів стає дорожчою для всіх банків.

А з огляду на ще й обмежені можливості щодо вкладення валютних ресурсів банками, цикл зниження ставок ЄЦБ і Федрезерва, що розпочався, ці пасиви для наших банкірів стають менш привабливими для подальшого заробітку на таких ресурсах.

У результаті ставки за валютними вкладами населення та депозитами юросіб цього місяця залишаться на рівнях: від 0,1% до 3% річних у доларі та від 0,1% до 2,6% річних у євро.

А ось за гривневими депозитами фінансисти будуть змушені розпочати поступове підвищення ставок.

Рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у листопаді у банках із вітчизняним капіталом перебуватиме в межах:

3 місяці — до 12−15% річних,

6 місяців — до 12,5−15,25%,

9 місяців — до 13−15,2%,

12 місяців — до 13−16% річних.

Держбанки та іноземці даватимуть на 1−3% річних нижче за кожним із перерахованих вище строків.

Щодо юросіб — розкид ставок буде дуже широким, залежно від індивідуальних завдань конкретного банку щодо подальшого розміщення цих гривневих ресурсів, їх суми та строків.

Загалом, за моїм прогнозом, це буде:

до 6−9% річних за місячними ресурсами від 1 млн гривень,

до 9,5−12% річних на строки до 4 місяців,

до 12−13,5% річних — на строк від 5 до 9 місяців,

до 14−15% річних — на рік.

Банки з вітчизняним капіталом (особливо дрібні) будуть готові «посунутися» на 0,5−1% річних вище за кожним із цих строків. А ось держбанки та іноземці будуть «жадібнішими» і дохідність за цими строками депозитів у них буде на 1−4% річних нижче за вищевказані ставки.

Витрати банків у вигляді сплати відсотків за вкладами фізосіб та депозитами юросіб, залежно від бізнес-моделі фінустанов, сягатимуть від 40 до 70% усіх витрат банку.

Робота банків та клієнтів із ОВДП

Проблема фінансування дефіциту бюджету за рахунок розміщення ОВДП є дуже актуальною, а інфляція в Україні зростає. Тому на особливе зниження дохідності цих паперів у листопаді не варто очікувати. Інакше, інвестори просто їх особливо не купуватимуть. Мінфін спробує знижувати дохідність частини гривневих паперів за рахунок обмеження разових обсягів продажу на своїх аукціонах бенчмарк-ОВДП, що необхідні банкам для виконання нормативів резервування.

Крім того, у листопаді варто очікувати від Нацбанку на подальше розширення переліку бенчмарк-ОВДП.

Основними власниками облігацій залишилися НБУ (677,61 млрд грн, які були викуплені Нацбанком у Мінфіну ще до війни та у 2022 р.), та банки з портфелем у 819,90 млрд грн, значна частина з яких — це саме бенчмарк-ОВДП.

Але в листопаді досить активно нарощуватимуть свої обсяги придбання паперів бізнес та населення. Бізнес вже купив облігацій на суму 148,64 млрд грн в еквіваленті та використовує облігації, як додатковий варіант заробітку, а також як ліквідну заставу банкам при залученні короткострокових кредитів для покриття своїх касових розривів.

Громадяни продовжать купувати ОВДП, як дохідніший на цьому етапі варіант вкладення власних коштів, порівнюючи з вкладами. Їхні вкладення в облігації на 6 листопада вже становлять 72,03 млрд грн в еквіваленті і поступово зростають.

Тому прогнозую у листопаді подальшу активізацію банків із продажу громадянам ОВДП, а також посилення роботи відповідних підрозділів банків за цінними паперами із юрособами.

Частка доходів підрозділів банків, які займаються торгівлею ОВДП для населення та бізнесу, у загальній структурі доходів банків поступово збільшуватиметься, і до кінця року за деякими банками може досягти 12−20% від усіх доходів банку.

Валюта: кому банки робитимуть знижку на комісіях

Обсяги валюти, що купується населенням, як і раніше, перевищують обсяги її здачі в обмінники фінкомпаній і каси банків, підвищений попит на валюту спостерігається і на міжбанку. Тому фінансисти у листопаді продовжать активно заробляти як на безготівковій, так і на готівковій валюті.

І лише великі клієнти — покупці та особливо продавці валюти — зможуть розраховувати на можливе зниження комісій від банків на операції з купівлі/продажу валюти на міжбанку.

Середнім і невеликим клієнтам доведеться миритися з запропонованими банками тарифами на дані послуги.

Практика активного завезення готівкової валюти банками в країну (в середньому щомісяця понад $1 млрд готівкою в еквіваленті здебільшого в доларі та євро) продовжиться. А перевищення щоденного сальдо з купівлі готівкової валюти над її здаванням у межах від $20 млн до $50 млн щодня дозволить активно заробляти обмінникам як банків, так і фінкомпаній весь листопад.

Особливо в перші дві декади листопада, коли вибори в США, засідання ФРС США щодо відсоткових ставок та перші заяви нового американського президента неминуче призведуть до підвищеної валютної турбулентності у світі за парою євро/долар.

Це відображатиметься курсовими стрибками євро й в Україні щодо гривні. Залишиться прибутковим і бізнес банкірів щодо купівлі валюти у Нацбанку собі на валютну позицію та її подальшим продажем на картки клієнтам.

На готівковому ринку спред за доларом у відносно спокійні на валютному міжбанку дні перебуватиме в касах банків у межах 20−25 копійок. Під час суттєвих коливань безготівкового курсу на торгах та в касах банків цей спред збільшуватиметься до 25−30 копійок на доларі.

За готівковим євро у спокійні дні спред у банках становитиме від 25 до 30 копійок, а в дні валютної лихоманки він зростатиме і до 35−50 копійок і більше.

Залежно від специфіки роботи банку, структури його клієнтської бази та активності роботи казначейств, питома вага доходів за валютними операціями у всій структурі доходів банків у листопаді може сягати від 15% до 30%.

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Картковий бізнес

Загальноукраїнська програма «Національний кешбек» розширить можливості банкірів наростити клієнтську базу у картковому бізнесі. Станом на 31 жовтня вже 3 млн громадян відкрили 3,2 млн карток «Національний кешбек», у листопаді їх кількість зросте.

Для банкірів це робота на перспективу, оскільки вони очікують на щомісячне збільшення перерахувань із боку держави на карткові рахунки учасників цієї програми.

Наприклад, якщо у вересні за програмою було виплачено кешбеку на 37,2 млн грн, то у жовтні — вже понад 125 млн грн.

Залучаючи клієнтів на обслуговування за цією програмою, банки отримують можливість активно працювати з ними у форматі перехресного продажу своїх продуктів — від поповнення за рахунок цих коштів мобільних телефонів клієнтів до оплати комуналки та продуктів. У результаті банкіри отримують можливість заробляти додаткові комісійні доходи від обслуговування клієнтів, а також збільшувати обороти своїх клієнтів-юросіб, які беруть участь у цій програмі.

Фінансисти розраховують на 10−15% приросту активних карток клієнтів, а також на збільшення середнього чека операцій за карткою.

Головними бенефіціарами нової програми будуть банки з великою кількістю працюючих платіжних карток та широким покриттям торгових мереж своїми платіжними терміналами.

Решта карткових бізнесів — від зарплатних проєктів до «оплати частинами» тощо покажуть у листопаді свою звичайну динаміку.

Позитивно для банків у частині споживчого кредитування позначиться традиційний період розпродажу побутової техніки та інших товарів у прийдешню Чорну п'ятницю, що відбудеться наприкінці листопада.