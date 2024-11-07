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7 листопада 2024, 14:52

Польоти з України відновлять на початку 2025 року — Marsh McLennan

Польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі, пише «Інтерфакс-Україна».

Польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року.

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Що відомо

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України», — сказав Еллісон.

За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте початковий фокус — «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі», — сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

«Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», — сказав він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+40
chc788
chc788
7 листопада 2024, 15:16
#
Сказати легше ніж зробити. «Думаю, якщо нам пощастить, то в січні … да не пощастить. Він навіть не уявляє як це зробити і які ризики, як що б уявляв то таку нісенітницю не ніс би.
+
0
OVV77
OVV77
7 листопада 2024, 16:29
#
Треба ж якось пояснювати навіщо вони утримують керівництво аеропортів в їх челядь. Знаєте які ЗП в директора аеропорту, а які витрати на освітлення, і не тільки на це. Цими дурними балачками вони замилюють очі.
+
0
asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 15:48
#
И в ЕС возьмут в начале 2026…
+
+30
bonv
bonv
7 листопада 2024, 16:45
#
От тільки полетіти не зможемо:)))
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