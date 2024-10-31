ЄК хоче дозволити Euroclear використовувати заморожені активи росії — Politico

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Таким чином ЄК має намір захиститися від заходів у відповідь з боку москви на видачу Україні кредиту в розмірі 45 млрд євро країнами «Великої сімки» (G7), пише видання.

Єврокомісія розглядає цей крок як останній спосіб компенсувати фінансовій групі, куди входять однойменний депозитарій та Euroclear Bank, збитки, завдані росією через дотримання західних санкцій, сказали співрозмовники Politico.

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Для покриття витрат, пов'язаних із розглядами у російських судах, Euroclear резервує близько 10% доходів від заморожених активів.

За словами чиновників, з якими поговорила Politico, сценарій із використанням частини російських активів безпосередньо для покриття цих зобов'язань був би «рентабельнішим».

Нагадаємо

Рада Європейського союзу ввела норми, що зобов'язують центральні депозитарії, в яких зберігаються активи Банку росії на суму понад 1 млн євро, з 15 лютого застосовувати спеціальні правила щодо грошових залишків, що накопичуються у них через обмежувальні заходи проти росії.

Тепер депозитарії мають вести окремий облік таких коштів і також окремо враховувати прибуток, отриманий із цих активів. Вони не мають права самостійно розпоряджатися цим прибутком, у тому числі спрямовувати його на виплати дивідендів. Прибуток, отриманий від інвестування скупчених активів, з 15 лютого має спрямовуватися до європейського фонду допомоги Україні.

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Прибуток, отриманий від заблокованих активів ЦБ росії в 2022—2023 роках, влада ЄС дозволила Euroclear зберегти собі як «страховку» на випадок судових позовів з боку росії чи інших країн. За підсумками всього минулого року депозитарій заробив 4,4 млрд євро від інвестування заморожених російських активів, а в 2022 році — 0,8 млрд євро.

У липні депозитарій здійснив перший перерахування до європейського фонду допомоги Україні на 1,55 млрд євро. Усього ж на кінець вересня Euroclear зарезервував з цією метою 2,888 млрд євро (ця сума включає вже здійснений платіж), випливає з його звітності.

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Депозитарій зазначив, що майбутні доходи від російських активів залежать від мінливих відсоткових ставок в економіці. За підрахунками Euroclear, зниження ставки Європейським центробанком (ЄЦБ) на 0,25 процентного пункту (п.п.) скорочує потенційні відрахування депозитарію до Європейського фонду допомоги Україні в квартальному вираженні на 51 млн євро.