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19 липня 2024, 15:44

Euroclear зробить перший внесок у розмірі 1,55 млрд євро у фонд для України

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у європейський фонд для України. Про це повідомляється у звіті компанії, передає «Інтерфакс-Україна».

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у європейський фонд для України.

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Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.

У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро. Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро.

Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.

Як зазначає агентство, баланс Euroclear на кінець червня 2024 року становив 207 млрд євро, з яких 173 млрд євро припадають на російські активи, що перебувають під санкціями.

Джерело: Мінфін
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