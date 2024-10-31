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31 жовтня 2024, 16:17

Euroclear за 9 місяців заробив 5,1 млрд євро на заморожених російських активах

За підсумками трьох кварталів 2024 року міжнародний депозитарій Euroclear отримав 5,148 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, випливає із звітності фінансової організації.

За підсумками трьох кварталів 2024 року міжнародний депозитарій Euroclear отримав 5,148 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, випливає із звітності фінансової організації.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЗ цієї суми з 15 лютого (з цього моменту почали застосовувати спеціальні правила щодо активів Банку росії) 3,888 млрд євро було отримано за резервами російського центробанку.
Фото: depositphotos

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Деталі

З цієї суми з 15 лютого (з цього моменту почали застосовувати спеціальні правила щодо активів Банку росії) 3,888 млрд євро було отримано за резервами російського центробанку.

Відсоткові доходи, пов'язані з російськими активами, які оподатковуються бельгійським корпоративним податком, принесли Бельгії податкові надходження на 1,27 млрд євро. На кінець вересня у Euroclear зберігалося заморожених російських активів на 176 млрд євро.

Нагадаємо

Рада Європейського союзу ввела норми, що зобов'язують центральні депозитарії, в яких зберігаються активи Банку росії на суму понад 1 млн євро, з 15 лютого застосовувати спеціальні правила щодо грошових залишків, що накопичуються у них через обмежувальні заходи проти росії.

Тепер депозитарії мають вести окремий облік таких коштів і також окремо враховувати прибуток, отриманий із цих активів. Вони не мають права самостійно розпоряджатися цим прибутком, у тому числі спрямовувати його на виплати дивідендів. Прибуток, отриманий від інвестування скупчених активів, з 15 лютого має спрямовуватися до європейського фонду допомоги Україні.

Читайте: Euroclear у першому кварталі заробив 1,56 млрд євро на заморожених російських активах

Прибуток, отриманий від заблокованих активів ЦБ росії в 2022—2023 роках, влада ЄС дозволила Euroclear зберегти собі як «страховку» на випадок судових позовів з боку росії або інших країн. За підсумками всього минулого року депозитарій заробив 4,4 млрд євро від інвестування заморожених російських активів, а в 2022 році — 0,8 млрд євро.

У липні депозитарій здійснив перший перерахування до європейського фонду допомоги Україні на 1,55 млрд євро. Усього ж на кінець вересня Euroclear зарезервував з цією метою 2,888 млрд євро (ця сума включає вже здійснений платіж), випливає з його звітності.

Читайте також: У ЄС вирішили не передавати Україні доходи від заморожених російських активів за 2022−2023 роки — ЗМІ

Депозитарій зазначив, що майбутні доходи від російських активів залежать від мінливих процентних ставок в економіці. За підрахунками Euroclear, зниження ставки Європейським центробанком (ЄЦБ) на 0,25 процентного пункту (п.п.) скорочує потенційні відрахування депозитарію до Європейського фонду допомоги Україні в квартальному вираженні на 51 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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