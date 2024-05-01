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1 травня 2024, 10:15

Euroclear у першому кварталі заробив 1,56 млрд євро на заморожених російських активах

Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,566 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями, випливає зі звіту компанії.

Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,566 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями, випливає зі звіту компанії.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЯк зазначається, вони продовжують істотно впливати на доходи Euroclear, для порівняння: загальні відсоткові доходи депозитарію за цей період склали 1,949 млрд євро.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Як зазначається, вони продовжують істотно впливати на доходи Euroclear, для порівняння: загальні відсоткові доходи депозитарію за цей період склали 1,949 млрд євро.

З доходів, отриманих від російських активів у першому кварталі, сплачено податки у розмірі 391 мільйон євро.

Одним із наслідків санкцій є те, що заблоковані купонні виплати та заборгованість підсанкційних організацій призводять до накопичення коштів на балансі Euroclear Bank, що входить до складу групи. Баланс Euroclear Bank на кінець I кварталу 2024 року становив 199 млрд євро, з яких 159 млрд євро припадає на російські активи, які потрапили під санкції.

Читайте також: У ЄС вирішили не передавати Україні доходи від заморожених російських активів за 2022−2023 роки — ЗМІ

Нагадаємо

Рада ЄС з 15 лютого 2024 року ухвалила Регламент, що передбачає обов'язок центральних депозитаріїв, в яких зберігаються резерви та активи Банку росії, застосовувати особливі правила щодо залишків коштів, що накопичуються у зв'язку з обмежувальними заходами. Ці центральні депозитарії цінних паперів, включаючи Euroclear, повинні враховувати та керувати такими позачерговими залишками коштів окремо від інших видів діяльності, зберігати чистий прибуток окремо і не повинні розпоряджатися отриманим чистим прибутком (наприклад, у вигляді дивідендів акціонерам).

Чистий прибуток Euroclear, що відноситься до заморожених активів ЦБ рф, станом на 15 лютого склав 557 млн євро.

Влада Євросоюзу розглядаю різні варіанти використання прибутку, отриманого від заморожених активів, які знаходяться у розпорядженні фінансових установ, у тому числі Euroclear, для фінансування України.

Раніше повідомлялося, що відсоткові доходи від інвестування заблокованих російських активів Euroclear у 2023 році становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро, тобто за 2022−2023 роки доходи перевищили 5,2 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
1 травня 2024, 10:41
#
Віддати на ЗСУ!
+
0
bonv
bonv
1 травня 2024, 10:55
#
США та їхні союзники в G7 вивчатимуть можливості для розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Продовжують шукати. можливості…
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